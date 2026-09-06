“Apokalips” kibernetik në Gjermani, të dhënat shtetërore në dark web
Grupi i piratëve informatikë “Rhysida” ka publikuar thuajse 6 “terabyte” të dhëna nga administrata shtetërore e Berlinit në “dark web”.
Sipas informacioneve të mediave gjermane, shkalla e rrjedhjes së të dhënave është madhore, plot 1 milion e 440 mijë dosje, mes të cilave ka edhe të dhëna të rëndësishme.
Mes tyre spikat një material për kërcënimet me armë kimike, biologjike dhe bërthamore – bëjnë të ditur burimet mediatike.
Kjo do të thotë se informacione të rëndësishme mbi skenarët e kërcënimeve të mundshme janë tashmë të aksesueshme si nga publiku i thjeshtë, ashtu edhe nga terroristët apo shërbimet sekrete të huaja.
Gazetari investigativ Lars Uinkels Dorf ka dhënë alarmin në rrjetin “X”, duke deklaruar se sulmi kibernetik ka një “magnitudë që kërcënon të gjithë shtetin”.
“Dosjet përmbajnë gjithashtu plane që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare e që variojnë nga kanalet sekrete të komunikimit të zyrtarëve qeveritarë në rast të një apokalipsi, tek kompanitë e lidhura me fushën e mbrojtjes dhe tek planet e emergjencave të hartuara nga agjencitë qeveritare”, ka shkruar Uinkels Dorf.
Mes materialeve të publikuara ka gjithashtu të dhëna për zyrtarët shtetërorë, përfshirë certifikatat e lindjeve, numrat e telefonit dhe adresat e shtëpive të tyre.
Hakerat kërcënuan se do të publikonin të dhënat në website-n e tyre dhe kërkuan një shpërblim prej 30 Bitcoin, rreth 2 milionë euro, për të mos e bërë këtë. Ata vendosën edhe një afat.
Por Senati në Berlin e bëri të qartë përpara skadimit të ultimatumit se, për çështje parimore, nuk do të dorëzohej përpara këtij shantazhi.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.