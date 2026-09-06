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Sporti

Infantino nuk tërhiqet, do të rikandidojë në presidencialet e FIFA-s vitin e ardhshëm

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“Presidenti i FIFA-s njoftoi se do të kandidojë të rizgjedhjet në vitin 2027. Sigurisht, asgjë nuk ka ndryshuar! Z. Infantino do të kandidojë përsëri”, tha një zëdhënëse e FIFA-s.

Gianni Infantino nuk ka ndër mend që të tërhiqet dhe sot, nëpërmjet një zëdhënësje, ka lajmëruar se do të kandidojë vitin që vjen për një tjetër mandat si president i FIFA-s.

Nëse zgjedhjet në Rabat të Marokut do të ishin të sukseshme atëherë ai do të kishte në dispozcion mandatin e tretë të plotë si numri një i FIFA-s.

Në këtë pikë duhet pritur edhe kundërpërgjigja e UEFA-s, e cila është e vetëdijshme se për të nxjerrë një tjetër kandidat i duhet të paktën mbështetja e 106 prej 211 shoqatave anëtare të FIFA-s. A.V.

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