Demi sulmon për vdekje 64-vjeçaren në një festival në Spanjë (VIDEO)
Një grua 64-vjeçare vdiq të shtunën në mëngjes në qytetin Aina, Albacete, gjatë një ndeshjeje me dema si pjesë e festimeve lokale, sipas asaj që raporton El Pais, Gruaja, e cila po shikonte vrapimin e parë, u sulmua nga një dem ndërsa qëndronte jashtë barrierave mbrojtëse që ishin vendosur përgjatë itinerarit.“Në një moment gjatë vrapimit, në lagjen Las Cuevas, ajo qëndroi e palëvizshme pranë barrierës. Kur demat filluan të vraponin, njëri prej tyre e sulmoi atë”, shpjegoi kryebashkiaku i qytetit, Juan Ángel Martínez. Videot e postuara në mediat sociale nga kalimtarët tregojnë gruan jashtë barrierave mbrojtëse, duke lëvizur në drejtim të kundërt me demat.
Shërbimi i urgjencës 112 i Castilla-La Mancha mori një telefonatë në orën 10:55 të mëngjesit dhe një helikopter mjekësor u dërgua në vendngjarje. Sipas kryetarit të bashkisë, gruaja 64-vjeçare ishte me origjinë nga Katalonja dhe jetonte me familjen e saj në një vendbanim në rajonin malor Sierra del Segura. Pavarësisht kujdesit mjekësor urgjent që iu dha në vendngjarje, gruaja ndërroi jetë nga plagët e rënda gjatë transferimit të saj në pistën e helikopterëve.Gjatë të njëjtës garë, një burrë në të 60-at u plagos gjithashtu në dorë kur u sulmua nga një dem, tjetër në një pikë tjetër të itinerarit.Pas incidentit tragjik, kryetari i bashkisë së Ainës njoftoi pezullimin e të gjitha ngjarjeve të planifikuara për të shtunën. Festimet në nder të Zonjës sonë të Santa Maria de los Altos, të cilat ishin planifikuar të zgjasnin deri më 8 shtator, u njoftuan nga tragjedia.
🇪🇸🐂 Una mujer de 64 años murió tras ser corneada por un toro durante los encierros de las fiestas patronales de Aýna, Albacete, España. pic.twitter.com/aOdiz4wZoO
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