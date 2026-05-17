Apple po sjell përditësimin e shumëpritur të Siri-t – çfarë dihet deri më tani
Dy vjet pasi premtoi për herë të parë një përditësim të shumëpritur për Siri-n, Apple më në fund është gati ta zbulojë atë muajin tjetër në WWDC (Konferencën Botërore të Zhvilluesve) 2026.
Siri i ri do të ketë një aplikacion të dedikuar – të ngjashëm me rivalët si ChatGPT i OpenAI – dhe, në disa fusha, do të shkëlqejë më shumë se çdo aplikacion tjetër i Al në treg.
Mark Gurman ka dhënë shpjegime të hollësishme se si do të funksionojë aplikacioni i ri Siri.
Aplikacioni do t’u ofrojë përdoruesve të iPhone shumë mënyra të ndryshme për të personalizuar ndërveprimet e tyre me asistentin digjital të Apple.
Gjithashtu mund të zgjidhni se si hapet aplikacioni Siri sa herë që i qaseni.
Siri mund të hapë një instancë të re çdo herë, ose mund të shfaqë një rrjetë të bisedave tuaja të kaluara, duke ju lejuar të hidheni në një bisedë të mëparshme dhe ta vazhdoni atë.
Raportohet se do të keni lirinë për të konfiguruar aplikacionin Siri ngjashëm me aplikacionin Messages.
Bisedat ekzistuese me Siri mund të konfigurohen të fshihen vetë pas një muaji, një viti ose kurrë.
Apple u mburr me mbrojtjen e të dhënave të përdoruesve kur prezantoi për herë të parë një Siri të ripërpunuar në vitin 2024, dhe kompania do të vazhdojë ta bëjë këtë sipas Gurman. Aplikacioni Siri mund të mbetet gjithashtu pa reklama për momentin, ndërsa Apple përpiqet të arrijë shërbimet rivale.
Gurman argumenton se Apple mund të përpiqet të shfrytëzojë mungesën e përparimit në shërbimet e Al si rezultat i prioritizimit të privatësisë së të dhënave të përdoruesve shumë më tepër sesa kompanitë rivale si Meta dhe Google.
Është e vërtetë, Apple refuzon të trajnojë modelet e saj të Al mbi një mori ndërveprimesh dhe të dhënash të përdoruesve, duke zgjedhur në vend të kësaj të dhëna sintetike. /Telegrafi/
