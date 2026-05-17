EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
BTC $78,450 ▲ +0.22% ETH $2,193 ▲ +0.42% XRP $1.4258 ▲ +0.74% SOL $86.9100 ▲ +0.44%
17 May 2026
5.56mm and 7.62mm ammunition will be produced in Gjakova, Macedonia: Historic step for security Tens of thousands more voters registered to vote abroad, Valdete Daka explains the reasons
Kosova

Në Gjakovë do të prodhohen municione 5.56mm dhe 7.62mm, Maqedonci: Hap historik për sigurinë

· 2 min lexim

Ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka njoftuar se bashkë me kryeministrin në detyrë Albin Kurti kanë vizituar sot kantierin e ndërtimit në Jahoc të Gjakovës, ku kanë nisur punimet për ndërtimin e kompleksit të parë industrial të municioneve në Kosovë.

Sipas Maqedoncit, kompleksi po ndërtohet në një sipërfaqe prej 19 hektarësh, brenda rreth 140 hektarëve të ndarë nga Qeveria e Kosovës për industrinë e mbrojtjes në Gjakovë, ndërsa pritet të jetë fabrika e parë e kësaj natyre me prodhim “Made in Kosova”.

Ai ka bërë të ditur se, paralelisht me punimet në Kosovë, në Turqi është drejt përfundimit prodhimi i makinerisë prodhuese, laboratorëve dhe pajisjeve tjera teknike.

Ndërkohë, “së shpejti” personeli do të niset për specializim nga MKE në Turqi, para fillimit të prodhimit 100 për qind vendor.

Maqedonci theksoi se në Kosovë do të prodhohen municione të kalibrit 5.56 mm dhe 7.62 mm, duke e cilësuar këtë projekt si “hap historik” drejt fuqizimit të industrisë së mbrojtjes dhe rritjes së kapaciteteve shtetërore të sigurisë.

Në fund të reagimit, ai theksoi se Kosova po ndërton kapacitete strategjike dhe po ecën përpara.

