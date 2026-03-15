EUR/USD 1.1453 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9037 EUR/ALL 96.2248 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4262 EUR/TRY 50.5869 EUR/JPY 182.66 EUR/CAD 1.5682
Arda Guler, çfarë ke bërë?!

Një kryevepër nga 70 metra, pastaj bën shaka: Mos e provo këtë në shtëpi

Një nga kandidatët për Çmimin Puskas të ardhshëm padyshim do të jetë Arda Guler, i cili magjepsi Bernabeun me një gol të pabesueshëm nga gjysma e fushës së tij në ndeshjen e së shtunës në mbrëmje kundër Elches. Mesfushori turk i Real Madridit shënoi një kryevepër nga gati 70 metra (hera e parë që dikush shënonte nga ajo distancë në La Liga) që e çmendi stadiumin.

Përpara se të përëzohej nga shokët e ekipit, Arda kishte ngritur krahët sikur të mos kishte bërë asgjë të veçantë… “Ai e goditi traversën kundër Osasunës një herë, sot shënoi. Ai luan futboll të mrekullueshëm… një gol i pabesueshëm”, komentoi ish-lojtari i Milanit, Brahim Diaz. Pas ndeshjes, turku, me sa duket, duke e kuptuar magjinë që kishte krijuar, bëri shaka në rrjetet sociale, duke postuar videon e golit dhe duke shkruar: “Mos e provoni këtë në shtëpi”.

