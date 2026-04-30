EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
30 Apr 2026
Arifi: Pakënaqësitë e Arben Fetait në VLEN, për pjesën e bashkëkryetarëve

Latif Arifi, njëri ndër bashkëpunëtorët e zv.kryeministrit Arben Fetai tha në intervistë për Alsat se ndër pakënaqësitë kryesore të Arben Fetait është çështja e bashkëkryetarëve.

Ai megjithatë tha se Fetai ka luajtur rol kyç në bashkimin e VLEN-it në një subjekt. Arifi tha se Arben Fetai e ka vendin në VLEN dhe se ai edhe nga Brukseli mund të ndihmojë vendin në procesin integrues në BE

“Pakënaqësitë e z.Fetait janë kryesisht te çështja e lidershipit për këtë unë nuk dua të flas për shkak se opinioni e din, ne kishim vetëm debate të brendshme”, tha Latif Arifi, VLEN.

A e ka kërkuar pozitën e zonjës Musa?

“Jo nuk e ka kërkuar për këtë ka qenë parimor, ka qenë ndoshta ndër të vetmit që fillimisht ka propozuar drafte për bashkimin e VLEN-it, për bërjen e VLEN-it një parti, por pavarësisht kontributit çfarë ka dhënë kishte momente ku ai ishte i pakënaqur sidomos me këtë pjesën e bashkëkryetarëve dhe mendoj se kjo ka qenë arsyeja. Ai vendin e ka në VLEN, vendin e ka në Qeveri nëse don ta vazhdojë nuk ka asnjë pengesë nga askush”, theksoi Latif Arifi, VLEN.

Jo në Qeveri kryeministri Mickoski njoftoi se do të largohet me rikonstruimin.

“Si do që të jetë ai mund të angazhohet edhe në Bruksel që të kontribuojë për betejën që vendi e bën për anëtarësim në BE mendoj se ai mund të japë kontribut edhe nga Belgjika por sido që të jetë fjalën e fundit e ka ai”shtoi ai./Alsat.mk.

