508 raste të abuzimit seksual ndaj fëmijëve në 5 vjet, Avokati i Popullit: Sistemi reagon ngadalë dhe pa koordinim
Në periudhën nga viti 2020 deri në 2024 në vend janë evidentuar 508 raste të abuzimit seksual ndaj fëmijëve, tregon analiza e Avokatit të Popullit.
Numri i përgjithshëm i viktimave në periudhën e analizuar pesëvjeçare është 455 vajza dhe 53 djem. Shumica e rasteve kanë të bëjnë me vepra të rënda penale, përkatësisht 186 raste për përdhunim të fëmijës nën 15 vjeç, 99 raste për sulm seksual dhe përdhunim, si dhe 196 raste për bashkëjetesë jashtëmartesore me fëmijë.
Nga institucioni paralajmërojnë se sistemi i mbrojtjes reagon në mënyrë të fragmentuar, pa koordinim të mjaftueshëm dhe shpesh i ekspozon fëmijët ndaj traumës shtesë përmes marrjes së përsëritur në pyetje. Theksohet gjithashtu mungesa e stafit të trajnuar, ambienteve të përshtatshme dhe procedurave të ngadalta gjyqësore që zgjasin deri në dy vjet.
Në vitin 2025 janë regjistruar edhe 96 raste të reja. Si zgjidhje rekomandohet vendosja e modelit “Barnahus” për mbrojtje të integruar të fëmijëve dhe forcimi i parandalimit dhe politikës penale
