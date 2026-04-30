Avdyli: Rritja politike e Kurtit erdhi edhe nga bashkëpunimi me Vjosa Osmanin
Ish-deputeti nga Grupi Parlamentar i LVV-së, Haxhi Avdyli, ka deklaruar se rritja e kryeministrit Albin Kurti në politikë nuk është vetëm meritë e tij, duke theksuar se erdhi nga bashkëpunimi me Vjosa Osmanin.
“Askush nuk mund të thotë sot që kjo rritje enorme e Albin Kurtit është vetëm meritë e tij. Është meritë e madhe, por nuk është vetëm e Kurtit,” ka thënë Avdyli.
Ai ka shprehur keqardhje për, siç tha ai, zhgënjimin e qytetarëve që kishin besuar në bashkëpunimin politik mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit.
Sipas tij, mospropozimi i Osmanit për presidente ka ndikuar në prishjen e besimit të një pjese të elektoratit.
“Na ka prishur besimin mua dhe qindra mijëra votuesve që kanë besuar në binomin Albin–Vjosa,” u shpreh ai.
Avdyli theksoi gjithashtu se Kurti kishte pasur fuqinë politike për ta nominuar Osmanin, duke kritikuar mënyrën se si është trajtuar çështja e kandidaturës së saj.
Ai e cilësoi si nënçmim ndaj Osmanit idenë që ajo të jetë kandidate vetëm për të siguruar kuorum në procesin zgjedhor.
