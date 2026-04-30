EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
BTC $75,905 ▼ -0.65% ETH $2,251 ▼ -1.8% XRP $1.3674 ▼ -1.11% SOL $82.8600 ▼ -1.16%
S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 108.86 ▲1.85 % ARI 4,556 ▼0.13 % S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 108.86 ▲1.85 % ARI 4,556 ▼0.13 %
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
30 Apr 2026
Avdyli: Rritja politike e Kurtit erdhi edhe nga bashkëpunimi me Vjosa Osmanin

Ish-deputeti nga Grupi Parlamentar i LVV-së, Haxhi Avdyli, ka deklaruar se rritja e kryeministrit Albin Kurti në politikë nuk është vetëm meritë e tij, duke theksuar se erdhi nga bashkëpunimi me Vjosa Osmanin.

Ish-deputeti nga Grupi Parlamentar i LVV-së, Haxhi Avdyli, ka deklaruar se rritja e kryeministrit Albin Kurti në politikë nuk është vetëm meritë e tij, duke theksuar se erdhi nga bashkëpunimi me Vjosa Osmanin.

“Askush nuk mund të thotë sot që kjo rritje enorme e Albin Kurtit është vetëm meritë e tij. Është meritë e madhe, por nuk është vetëm e Kurtit,” ka thënë Avdyli.

Ai ka shprehur keqardhje për, siç tha ai, zhgënjimin e qytetarëve që kishin besuar në bashkëpunimin politik mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit.

Sipas tij, mospropozimi i Osmanit për presidente ka ndikuar në prishjen e besimit të një pjese të elektoratit.

“Na ka prishur besimin mua dhe qindra mijëra votuesve që kanë besuar në binomin Albin–Vjosa,” u shpreh ai.

Avdyli theksoi gjithashtu se Kurti kishte pasur fuqinë politike për ta nominuar Osmanin, duke kritikuar mënyrën se si është trajtuar çështja e kandidaturës së saj.

Ai e cilësoi si nënçmim ndaj Osmanit idenë që ajo të jetë kandidate vetëm për të siguruar kuorum në procesin zgjedhor.

Lexo Gjithashtu