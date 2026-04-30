Blutë ndalojnë 4 rumunë/ Tentuan të fusnin në Kosovë, mbi 120 mijë euro të fshehura në automjet (EMRAT)
Një shumë e madhe parash është sekuestruar në Pikën Kufitare “Dheu i Bardhë”, pasi katër shtetas të Rumanisë tentuan të hyjnë në Kosovë pa i deklaruar.
Ngjarja ka ndodhur më 29 prill 2026 rreth orës 09:30, kur një veturë e tipit BMW me targa të huaja ka hyrë në territorin e Kosovës. Automjeti drejtohej nga Ioan Budurlean, ndërsa si pasagjerë ishin Darius Dumitru Stir, Beniamin Fechete dhe Daniel Suldac.
Pas kontrollit fillestar të dokumenteve, të njëjtit janë pyetur nëse kanë diçka për të deklaruar, por janë përgjigjur negativisht. Kjo ka bërë që autoritetet t’i ndalojnë për kontroll të detajuar në vijën e dytë.
Gjatë kontrollit, në pjesë të ndryshme të automjetit janë zbuluar para të fshehura dhe të kamufluara në mënyrë profesionale, të cilat janë gjetur vetëm pas përdorimit të pajisjeve të posaçme.
Sipas burimeve, janë sekuestruar: 122,600 euro, 4,187 lei rumune.
Lidhur me rastin është njoftuar Prokurorja e Shtetit, e cila ka urdhëruar inicimin e rastit si “Kundërvajtje Doganore”.
Shuma e parave është sekuestruar dhe i është dorëzuar Doganës së Kosovës për procedura të mëtejshme, ndërsa katër shtetasit rumunë janë duke u intervistuar. Për fatin e tyre – ndalim apo lirim në procedurë të rregullt – pritet vendimi i Prokurorisë.
