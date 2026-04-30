Tiranë 13°C · Pjesërisht vranët 30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 108.86 ▲1.85%
ARI 4,556 ▼0.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
₿ CRYPTO
BTC $75,905 ▼ -0.65% ETH $2,251 ▼ -1.8% XRP $1.3674 ▼ -1.11% SOL $82.8600 ▼ -1.16%
S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 108.86 ▲1.85 % ARI 4,556 ▼0.13 % S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 108.86 ▲1.85 % ARI 4,556 ▼0.13 %
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
30 Apr 2026
Breaking
Lushaku-Sadriu: Kurti s’pranoi kompromis, drama me nënshkrime për t’ia lënë fajin dikujt Çka i tha Çitaku Gecit në Kuvend për “kërkim-faljen”? Barazim me gola, Arsenali e Atletico bëjnë paqe në Champions (VIDEO) 508 raste të abuzimit seksual ndaj fëmijëve në 5 vjet, Avokati i Popullit: Sistemi reagon ngadalë dhe pa koordinim Milanoviq: Pretendimet se Kroacia, Shqipëria dhe Kosova do ta sulmojnë Serbinë janë marrëzira
Menu
Kosova

Blutë ndalojnë 4 rumunë/ Tentuan të fusnin në Kosovë, mbi 120 mijë euro të fshehura në automjet (EMRAT)

· 2 min lexim

Një shumë e madhe parash është sekuestruar në Pikën Kufitare “Dheu i Bardhë”, pasi katër shtetas të Rumanisë tentuan të hyjnë në Kosovë pa i deklaruar.

Ngjarja ka ndodhur më 29 prill 2026 rreth orës 09:30, kur një veturë e tipit BMW me targa të huaja ka hyrë në territorin e Kosovës. Automjeti drejtohej nga Ioan Budurlean, ndërsa si pasagjerë ishin Darius Dumitru Stir, Beniamin Fechete dhe Daniel Suldac.

Pas kontrollit fillestar të dokumenteve, të njëjtit janë pyetur nëse kanë diçka për të deklaruar, por janë përgjigjur negativisht. Kjo ka bërë që autoritetet t’i ndalojnë për kontroll të detajuar në vijën e dytë.

Gjatë kontrollit, në pjesë të ndryshme të automjetit janë zbuluar para të fshehura dhe të kamufluara në mënyrë profesionale, të cilat janë gjetur vetëm pas përdorimit të pajisjeve të posaçme.

Sipas burimeve, janë sekuestruar: 122,600 euro, 4,187 lei rumune.

Lidhur me rastin është njoftuar Prokurorja e Shtetit, e cila ka urdhëruar inicimin e rastit si “Kundërvajtje Doganore”.

Shuma e parave është sekuestruar dhe i është dorëzuar Doganës së Kosovës për procedura të mëtejshme, ndërsa katër shtetasit rumunë janë duke u intervistuar. Për fatin e tyre – ndalim apo lirim në procedurë të rregullt – pritet vendimi i Prokurorisë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu