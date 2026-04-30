30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 107.83 ▲0.89%
ARI 4,560 ▼0.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
₿ CRYPTO
BTC $75,905 ▼ -0.56% ETH $2,255 ▼ -1.52% XRP $1.3685 ▼ -0.92% SOL $82.9000 ▼ -0.99%
S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 107.83 ▲0.89 % ARI 4,560 ▼0.04 % S&P 500 7,136 ▼0.04 % DOW 48,862 ▼0.57 % NASDAQ 24,673 ▲0.04 % NAFTA 107.83 ▲0.89 % ARI 4,560 ▼0.04 %
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
30 Apr 2026
Breaking
Vota e diasporës dhe kufijtë e përgjegjësisë demokratike Lushaku-Sadriu: Kurti s’pranoi kompromis, drama me nënshkrime për t’ia lënë fajin dikujt Çka i tha Çitaku Gecit në Kuvend për “kërkim-faljen”? Barazim me gola, Arsenali e Atletico bëjnë paqe në Champions (VIDEO) 508 raste të abuzimit seksual ndaj fëmijëve në 5 vjet, Avokati i Popullit: Sistemi reagon ngadalë dhe pa koordinim
Menu
Kosova

Lushaku-Sadriu: Kurti s’pranoi kompromis, drama me nënshkrime për t’ia lënë fajin dikujt

· 2 min lexim

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku-Sadriu, ka deklaruar se mungesa e fleksibilitetit nga kryeministri Albin Kurti ka penguar arritjen e një marrëveshjeje për zgjedhjen e presidentit.

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku-Sadriu, ka deklaruar se mungesa e fleksibilitetit nga kryeministri Albin Kurti ka penguar arritjen e një marrëveshjeje për zgjedhjen e presidentit.

Në Debat Plus, ajo tha se LDK ka kërkuar një president me integritet, që garanton balancë institucionale dhe pavarësi në ushtrimin e detyrës.

“Kemi dashur një president me integritet që garanton balancë. Jofleksibiliteti i Kurtit për të mos shkuar drejt një konsensusi apo marrëveshjeje politike e ka bërë të pamundur arritjen e marrëveshjes,” ka deklaruar ajo.

Sipas Lushaku-Sadriut, zhvillimet rreth nënshkrimeve kanë qenë më shumë një “dramë politike” e Kurtit për të zhvendosur fajin.

“Këto dramat ami nënshkrimet t’i japë nënshkrimet këto janë veç drama, për me ia lënë fajin dikujt”, u shpreh ajo.

Ajo theksoi se nënshkrimet e LDK-së kanë qenë për një kandidat që do të dakordohej brenda partisë, duke mos përjashtuar mundësinë që ajo të ishte edhe Vjosa Osmani.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

