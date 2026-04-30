Lushaku-Sadriu: Kurti s’pranoi kompromis, drama me nënshkrime për t’ia lënë fajin dikujt
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku-Sadriu, ka deklaruar se mungesa e fleksibilitetit nga kryeministri Albin Kurti ka penguar arritjen e një marrëveshjeje për zgjedhjen e presidentit.
Në Debat Plus, ajo tha se LDK ka kërkuar një president me integritet, që garanton balancë institucionale dhe pavarësi në ushtrimin e detyrës.
“Kemi dashur një president me integritet që garanton balancë. Jofleksibiliteti i Kurtit për të mos shkuar drejt një konsensusi apo marrëveshjeje politike e ka bërë të pamundur arritjen e marrëveshjes,” ka deklaruar ajo.
Sipas Lushaku-Sadriut, zhvillimet rreth nënshkrimeve kanë qenë më shumë një “dramë politike” e Kurtit për të zhvendosur fajin.
“Këto dramat ami nënshkrimet t’i japë nënshkrimet këto janë veç drama, për me ia lënë fajin dikujt”, u shpreh ajo.
Ajo theksoi se nënshkrimet e LDK-së kanë qenë për një kandidat që do të dakordohej brenda partisë, duke mos përjashtuar mundësinë që ajo të ishte edhe Vjosa Osmani.
