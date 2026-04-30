30 Apr 2026
Milanoviq: Pretendimet se Kroacia, Shqipëria dhe Kosova do ta sulmojnë Serbinë janë marrëzira

Presidenti i Kroacisë, Zoran Milanoviq, i ka cilësuar “marrëzira” pretendimet se Kroacia, Shqipëria dhe Kosova po përgatiten për ta sulmuar Serbia, duke thënë se narrativa të tilla dëmtojnë ndërtimin e marrëdhënieve normale mes fqinjëve.

Në një fjalim me rastin e 35-vjetorit të themelimit të Brigadës së Tretë Gardiste të Ushtrisë Kroate “Kune”, Milanoviq tha se Kroacia nuk e sheh askënd si armik dhe synon marrëdhënie paqësore e miqësore në rajon.

“Kroacia askënd nuk e sheh si armik… pretendimet se Kroacia, Shqipëria dhe Kosova po përgatiten ta sulmojnë Serbinë janë marrëzira. Me njerëz që flasin kështu është vështirë të ndërtohen marrëdhënie normale dhe miqësore”, deklaroi ai.

Presidenti kroat theksoi se Zagrebi synon raporte të qytetëruara me fqinjët, në dobi të ndërsjellë, duke shtuar se vendi i tij nuk ka armiq.

“Ne e dimë kush jemi, e dimë për çfarë jemi të aftë dhe duam të ndërtojmë marrëdhënie paqësore e të qytetëruara në dobi të ndërsjellë”, tha Milanoviq.

Duke folur për zhvillimet rajonale, ai nënvizoi se, në një periudhë pasigurish globale, Kroacia duhet fillimisht të rregullojë çështjet e brendshme dhe paralelisht të punojë në përmirësimin e raporteve me fqinjët, përfshirë Serbinë dhe Bosnia and Herzegovina.

Milanoviq përmendi gjithashtu edhe çështjen e statusit të kroatëve në Bosnje e Hercegovinë, si pjesë e prioriteteve të politikës rajonale të Zagrebit.

