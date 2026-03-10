Arnold Schwarzenegger pretendon se më në fund do të realizohen vazhdimet e tre prej filmave të tij klasikë.
The Hollywood Reporter ka konfirmuar se Christopher McQuarrie po zhvillon filmin “King Conan.”
Ja një e vërtetë për të qenë një nga yjet më të mëdhenj të gjallë të kinemasë: nuk mbaron kurrë derisa të mbarojë vërtet. Arnold Schwarzenegger e di mirë këtë, pasi ka pasur një rol të rëndësishëm në mbajtjen gjallë të ekskluzivitetit “Terminator” gjatë dekadës së fundit. Tani ish-guvernatori i Kalifornisë pretendon se ka plane për të vazhduar me tre nga filmat e tij më klasikë të epokës së viteve ’80. Sa e mundshme është që kjo të ndodhë realisht? Këtë nuk e di askush me siguri, por fakti që ai po flet hapur për këtë tregon se është mjaft optimist.
Lajmi vjen nga faqja e fansave TheArnoldFans, e cila citon disa deklarata të vetë Schwarzenegger gjatë festivalit Arnold Sports Festival, që zhvillohet çdo vit në Columbus, Ohio. Sipas aktorit, janë në zhvillim jo më pak se tre projekte që do të rikthenin në ekran disa nga filmat e tij më të famshëm: “Predator,” “Commando,” dhe “Conan.” Ja çfarë tha ai:
“Ata bënë një ‘Predator’ tjetër dhe regjisori Dan Trachtenberg ka bërë një punë shumë të mirë me të. Tani ai dëshiron që unë të jem në ‘Predator’-in e ardhshëm. Kemi folur për këtë. Në fakt, studio Fox duket se e ka ‘rizbuluar’ Arnoldin. Më kanë thënë: ‘Duam që të bësh ‘Predator’, dhe kemi një skenar për ty për ‘Commando 2.’”
Sikur kjo të mos ishte mjaftueshëm e habitshme, Schwarzenegger shtoi edhe një lajm të rëndësishëm për një vazhdim të mundshëm të “Conan”:
“Sapo kanë punësuar një shkrimtar dhe regjisor fantastik që ka bërë katër filmat e fundit të Tom Cruise. E kanë punësuar atë (Christopher McQuarrie) për të shkruar dhe drejtuar King Conan.”
Kjo është shumë informacion, prandaj le ta shpjegojmë më poshtë.
Arnold Schwarzenegger thotë se ka plane për filma të rinj “Predator”, “Commando” dhe “Conan”
Është një gjë që Arnold Schwarzenegger të jetë i gatshëm të rikthehet në rolet që e bënë një yll të madh të filmave aksion; është tjetër gjë të pretendosh se ka plane konkrete në prapaskenë për t’i bërë këto vazhdime realitet. Për të qenë të drejtë, prej vitesh qarkullojnë spekulime për rikthimin e tij në “Predator,” “Commando,” dhe “Conan.” Por këtë herë duket se ka disa arsye për të besuar se diçka po ndodh vërtet.
Së pari, “Predator” tashmë ka krijuar terrenin për rikthimin e Schwarzenegger me projektin “Predator: Killer of Killers.” Ka shumë kuptim që arkitekti i ri i kësaj franchise, Dan Trachtenberg, të ketë folur tashmë me aktorin për një rikthim të mundshëm në të ardhmen, edhe pse nuk dihet ende si do të realizohet kjo.
Më surprizuese është ideja e një vazhdimi të “Commando,” filmit aksion të vitit 1985. Zërat për një vazhdim kanë qarkulluar prej kohësh, por kjo është përditësimi më konkret që kemi marrë pas shumë vitesh.
Sa për “Conan,” është vërtet surprizë të dëgjosh se shkrimtari dhe regjisori i filmave “Mission: Impossible,” Christopher McQuarrie, mund të jetë në krye të një filmi “King Conan.” Për dekada të tëra, Schwarzenegger ka shprehur dëshirën për ta bërë këtë film, i cili do të shërbente si vazhdim i “Conan the Barbarian” dhe “Conan the Destroyer.”
A është ky momenti kur bota do të përjetojë përsëri “ethet e Schwarzenegger”? Mbetet për t’u parë nëse këto tre projekte do të realizohen vërtet. Por nëse dikush mund t’i bëjë realitet, ai është Arnold.
