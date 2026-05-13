Arrestime masive në Turqi: Qindra të dyshuar për lidhje me Shtetin Islamik pas hekurave
Autoritetet turke kanë arrestuar 324 persona të dyshuar për lidhje me organizatën terroriste Shteti Islamik (ISIS) në një operacion të madh në të gjithë vendin, njoftoi sot Ministria e Brendshme turke.
Në njoftim thuhet se arrestimet u kryen në 47 provinca dhe midis të ndaluarve ka persona të dyshuar për financimin e ISIS-it, si dhe individë që besohet se kanë qenë aktivë më parë në atë organizatë.
“Për paqen, unitetin dhe solidaritetin e kombit tonë, ne vazhdojmë operacionet tona pa u lodhur, ditë e natë, 365 ditë të vitit”, tha ministria në një deklaratë, duke vënë në dukje se nuk u publikuan detaje rreth kombësisë së të arrestuarve, raportoi AP.
Turqia ka ndërmarrë më parë veprime të ngjashme kundër anëtarëve të ISIS-it, të cilët kanë kryer disa sulme vdekjeprurëse në vend, përfshirë një të shtënë në një klub nate në Stamboll në natën e Vitit të Ri në vitin 2017, kur u vranë 39 persona.
Në dhjetor të vitit të kaluar , pati një konflikt të armatosur midis anëtarëve të ISIS dhe policisë në veriperëndim të Turqisë, në të cilin u vranë tre policë dhe gjashtë ekstremistë.
Muajin e kaluar, tre persona të armatosur hapën zjarr ndaj policisë jashtë ndërtesës ku ndodhet konsullata e Izraelit në Stamboll, pasuar nga një shkëmbim zjarri në të cilin u vra një person i armatosur.
