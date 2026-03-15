S&P 500 6,632 ▼0.61%
DOW 46,558 ▼0.26%
NASDAQ 22,105 ▼0.93%
NAFTA 98.71 ▲3.11%
ARI 5,062 ▼1.25%
EUR/USD 1.1453 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9037 EUR/ALL 96.2248 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4262 EUR/TRY 50.5869 EUR/JPY 182.66 EUR/CAD 1.5682
BTC $71,393 ▲ +0.77% ETH $2,090 ▲ +0.58% XRP $1.4187 ▲ +1.86% SOL $87.4900 ▲ +0.31%
Bushati kritikon retorikën Rames dhe Vucic per "nivelin e dytë" të BE-së Valë sulmesh mes Izraelit dhe Iranit Arda Guler, çfarë ke bërë?! Formula 1:Antonelli shkruan historinë
Sporti

Arsenali triumfon në limite, fitorja e katërt radhazi

LONDON, ENGLAND - MARCH 14: Max Dowman of Arsenal celebrates scoring his team's second goal with teammate Bukayo Saka during the Premier League match between Arsenal and Everton at Emirates Stadium on March 14, 2026 in London, England. (Photo by David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Arsenali qëndroi i fortë dhe siguroi fitoren e katërt radhazi në Premier League në javën e 30-të. Ekipi i Artetës mundi Evertonin 2-0 dhe u ngjit në kuotën e 70 pikëve në renditje. Ndeshja u vendos nga Gyokeres dhe Doëman, i lindur në vitin 2009, në një finale dramatike: i pari shënoi në minutën e 89-të, ndërsa i dyti (16 vjeç) shënoi në kohën shtesë në minutën e 97-të, duke u bërë golashënuesi më i ri në historinë e Premier League.

Në ndeshjet e tjera, Chelsea nuk luajti mirë, duke humbur 1-0 në shtëpi ndaj Neëcastle falë golit të Gordon në minutën e 18-të.

Brighton rrëmbeu tri pikë të rëndësishme me fitoren 1-0 ndaj Sunderland ku vendosi goli i Minteh në minutën e 58-të.

Ndeshja midis Burnley dhe Bournemouth përfundoi 0-0. Një barazim që nuk ka shumë vlerë, veçanërisht për Burnleyn, që është ende i parafundit në tabelë dhe përballet me një situatë gjithnjë e më të pasigurt për rënie nga kategoria.

