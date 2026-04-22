🌫️
Tiranë 14°C · Mjegull 22 April 2026
S&P 500 7,064 ▼0.63%
DOW 49,149 ▼0.59%
NASDAQ 24,260 ▼0.59%
NAFTA 88.73 ▼1.05%
ARI 4,783 ▲1.35%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
₿ CRYPTO
BTC $78,006 ▲ +2.61% ETH $2,392 ▲ +3.13% XRP $1.4559 ▲ +1.29% SOL $87.9100 ▲ +2.53%
22 Apr 2026
Breaking
VLEN: Grubi e mban peng Ahmetin Kupa e Italisë/Interi në finale, Calhanoglu udhëheq rikthimin e zikaltërve kundër Comos Rosenior pas humbjes: Ky Chelsea ishte pa personalitet, diçka duhet të ndryshojë dhe menjëherë Jo vetëm Milan dhe Juventus, në garë për Lewandowski-n futet edhe gjiganti i Premier League Një emër i ri del në skenë për postin e trajnerit te Real Madrid. Këtë sezon po bën një punë fantastike në Angli
Menu
Opinion

As i shkojnë, as e shikojnë, as e votojnë…

· 2 min lexim
Nga EDUARD ZALOSHNJA

Para protestës së fundit, Berisha i bëri thirrje përkrahësve të tij të merrnin pjesë në “kryengritjen paqësore më madhështore” të të gjtiha kohërave. Por analiza numerike e pamjeve nga lart të protestës (për të cilën më ndihmoi një bashkëpuntor i im kompjuterik) tregoi se as 0.4% e atyre 500 mijëve që votuan më 11 maj për “Aleancën Madhështore” të Berishës nuk u mblodhën në bulevard të premten në mbrëmje…

Por e keqja për Berishën nuk mbaron me kaq.

Nga sondazhi im i fundit për ‘Zërin e Shqiptarëve’, rezultoi se vetëm 5.2% e kishin ndjekur tërësisht protestën direkt në televizion, kurse 80.1% nuk e kishin ndjekur fare. Ndërkohë, 14.7% thjesht i kishin hedhur një sy protestës në televizion tek po zhvillohej…

Dhe e keqja për Berishën mbyllet me firon e votave për “Aleancën Madhështore”.

Sipas sondazhit të sipërcituar, për PD-ASHM votojnë sot vetëm 21% e atyre që morën pjesë në zgjedhjet e 11 majit brenda vendit (nga 34.3% që e votuan atëherë). Pra “Aleancës Madhështore” i kanë firuar më shumë se 1/3 e votuesve të 11 majit…

Dhe në cilin segment të elektoratit të tij e ka Berisha firon më të madhe? Tek të rinjtë 18-34 vjeç!

Analiza moshore e atyre që janë gati të votojnë sot tregon se elektorati i sotëm i PD-ASHM ka vetëm 14.2% të rinj 18-34 vjeç, ndërkohë që kjo grupmoshë përbën 25% të popullsisë së rritur të vendit. Berishës i ka mbetur besnik vetëm brezi i vjetër (mbi 55 vjeç) i elektoratit të tij të 11 majit, që sot përbën plot 39% të votuesve të PD-ASHM. Ndërkohë, kjo grupmoshë në popullsinë e rritur të vendit është në nivelin 25%…

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

