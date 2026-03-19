As UEFA-s nuk i pëlqen ky VAR, lëvizja surprizë dhe “përplasja” me FIFA-n
FIFA dhe UEFA po përplasen për reformën e VAR-it. Nga njëra anë, organi më i lartë i futbollit në botë po shtyn përpara një VAR gjithnjë e më ndërhyrës, ndërsa UEFA synon një teknologji më pak ndërhyrëse. Dhe, mbi të gjitha, më shumë uniformitet gjatë gjithë ndeshjeve.
Ky është një detaj aspak i parëndësishëm, i theksuar nga të gjithë lojtarët e futbollit, veçanërisht në Serie A, ku protestat dhe polemikat tani shpërthejnë pas çdo dite ndeshjeje.
UEFA në veçanti, raporton The Athletic, planifikon të takohet me krerët e ligave kryesore të Evropës (Premier League, La Liga dhe Serie A) pas Kupës së Botës për të rritur ndërgjegjësimin mbi këtë çështje dhe për të zvogëluar përdorimin e teknologjisë.
Kjo ide është në përputhje me pikëpamjet e Roberto Rosetti, kryetar i Komitetit të Gjyqtarëve të UEFA-s, i cili shprehu kundërshtimin e tij ndaj “ndërhyrjeve mikroskopike” nga VAR.
Ky qëndrim bie ndesh me FIFA-n, e cila në vend të kësaj kërkoi zgjerimin e shqyrtimit për të përfshirë goditjet nga këndi dhe kartonët e dytë të verdhë që çojnë në përjashtime. Këto ndryshime janë miratuar tashmë nga IFAB.
