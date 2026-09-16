Associated Press padit gjyqësorin federal amerikan: kërkon qasje elektronike në dosjet e të ndaluarve të imigracionit
Lajmi kryesor: Agjencia Associated Press ka paditur të martën Zyrën Administrative të Gjykatave të SHBA-së, duke sfiduar kushtetutshmërinë e një rregulli që, sipas saj, kufizon ndjeshëm aftësinë e gazetarëve për të raportuar për paditë e mijëra personave të ndaluar si pjesë e bastisjes së Presidentit Donald Trump ndaj imigracionit.
Në padinë e ngritur në gjykatën federale të Uashingtonit, AP thotë se mijëra persona të arrestuar gjatë fushatës së administratës për rritjen e deportimeve kanë ngritur padi duke pretenduar se janë mbajtur në paraburgim në mënyrë të paligjshme. Ashtu si mediet e tjera, edhe AP ka kërkuar të raportojë për këto të ashtuquajtura raste habeas ‘për shkak të interesit të madh publik për politikat federale të zbatimit të imigracionit dhe trajtimin e të ndaluarve në kujdesin e tyre.’
‘Por vazhdimisht, gazetarët e AP-së janë përballur me një pengesë që e pengon në mënyrë thelbësore aftësinë e AP-së për të raportuar në kohë për këto raste habeas të imigracionit, dhe në disa aspekte e pengon fare mbulimin e këtyre rasteve,’ thuhet në padi.
Padia sfidon një dispozitë të Rregullave Federale të Procedurës Civile që kufizon aksesin elektronik në distancë në dokumentet e paraqitura në raste që lidhen me imigracionin, duke penguar shkarkimin e tyre nga sistemi online i regjistrimeve gjyqësore, i njohur si PACER (Public Access to Court Electronic Records).
Edhe pse këto regjistrime janë publike, ato zakonisht mund të aksesohen vetëm duke shkuar fizikisht në gjykatën ku janë paraqitur dhe duke kërkuar akses përmes zyrës së sekretarit, ku shpesh mund të shihen në një terminal publik.
AP argumenton se, sipas Amendamentit të Parë të Kushtetutës amerikane, këto regjistrime janë subjekt i një të drejte të kualifikuar aksesi dhe duhet të jenë të disponueshme përmes PACER-it ashtu si dokumentet e tjera gjyqësore.
Ajo thotë gjithashtu se rregulli përbën një kufizim jokushtetues bazuar në përmbajtje, sepse kufizon aksesin në dokumente vetëm bazuar në temën e rastit — në këtë rast, imigracionin.
‘Rezultati — edhe nëse i paqëllimshëm — është që pretendimet e emigrantëve për paraburgim të paligjshëm nga qeveria federale janë shumë më pak të dukshme për publikun sesa llojet e tjera të padive federale,’ thuhet në padi.
Padia e emëron si të pandehur Zyrën Administrative të Gjykatave të SHBA-së, krahu administrativ i gjyqësorit. Një zëdhënës i zyrës nuk pranoi të komentojë.
Padia u ngrit nga avokatët e Komitetit të Gazetarëve për Lirinë e Shtypit, i cili në maj kishte kërkuar veçmas nga Komisioni i Konferencës Gjyqësore për Rregullat e Praktikës dhe Procedurës ta rishikojë rregullin për të hequr kufizimet në aksesin elektronik në regjistrimet e imigracionit.
Ndryshimi i propozuar i rregullit është referuar në një komision këshillues të Konferencës Gjyqësore, i cili mblidhet sërish më 21 tetor. Megjithatë, çdo ndryshim do të merrte me gjasa vite për të kaluar në procesin e zakonshëm rregullator të gjyqësorit.
Çështja është ‘The Associated Press kundër Zyrës Administrative të Gjykatave të SHBA-së’, Gjykata e Qarkut të SHBA-së për Distriktin e Kolumbias, Nr. 1:26-cv-03219.”
Burimi: Reuters
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