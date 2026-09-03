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Skylar Diggins kritikon Chicago Sky për mungesën e burimeve dhe fajëson lëndimet te mungesa e qendrës stërvitore

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Skylar Diggins, e cila firmosi një kontratë dyvjeçare me Chicago Sky gjatë afatit kalimtar, përjetoi një sezon të vështirë dhe nuk luajti që nga 3 korriku për shkak të një dëmtimi në gju të djathtë. Klubi njoftoi se ajo do të mungojë për pjesën tjetër të kampionatit; më parë u hoq nga formacioni titullar dhe pranoi se kishte luajtur duke ndjerë dhimbje në gju, prandaj pas rivlerësimit u vendos të tërhiqej për pjesën e mbetur të sezonit.

Sipas Bleacher Report, Diggins u shpreh e zhgënjyer me organizimin për mungesën e “burimeve” për lojtarët dhe tha se mungesa e një qendre stërvitore ishte ndër frustrimet kryesore të sezonit. Ajo deklaroi: “Na duhen burime” dhe shtoi se mendon se të udhëheqësh ligën për nga numri i lëndimeve “nuk është rastësi”. Klubi pritet të ketë një facilitet stërvitor të ri vitin e ardhshëm, diçka që Diggins tha se e pret me padurim.

Sezonin e këtij viti e ndërlikuan edhe shqetësime të tjera mjekësore për Chicago Sky: Rickea Jackson humbi sezonin herët pas një çarje të kryqëzuar të gjurit, ndërsa DiJonai Carrington u mungua disa herë dhe ka luajtur vetëm 11 ndeshje. Diggins ishte parë si një përforcim kyç për skuadrën në rindërtim, me një karrierë që përfshin gjashtë përzgjedhje All-WNBA, shtatë thirrje All-Star dhe çmimin e lojtares më të përmirësuar; sivjet ajo shënoi mesatarisht 14.2 pikë, 4.9 asistime dhe 3.2 kërcime në 19 ndeshje.

Chicago përfundoi sezonin 15-25 dhe mbeti jashtë plej-ofit, duke shënuar sezonin e katërt rradhazi me humbje për klubin që fitoi titullin në 2021. Sipas Bleacher Report, mungesa e infrastrukturës stërvitore dhe problemi i lëndimeve ishin faktorë të rëndësishëm që ndikuan tek performanca e skuadrës.

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