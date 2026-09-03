Sabrina Ionescu zbulon ngjyrën e re ‘The Switch’ për Nike Sabrina 4 dhe datën e daljes
Këpucët me firmën e Sabrina Ionescu, modeli Nike Sabrina 4, do të dalin në treg këtë të diel me një ngjyrë të re të quajtur “The Switch”. Ky variant kombinon nuancat rozë me tonin e njohur “lemon venom” dhe shënon të paktën versionin e katërt të këtij modeli që ofrohet për shitje.
Sipas Bleacher Report, këpucët do të jenë të disponueshme online dhe në dyqane të përzgjedhura duke nisur nga dita e diel, dhe janë publikuar foto që tregojnë detajet e dizajnit.
Modeli Sabrina 4 është pjesë e linjës së saj të nënshkrimit; variantet e mëparshme kanë sjellë ndryshime të ndryshme në ngjyra dhe detaje, ndërsa ky lëshim thekson një kombinim më të ndritshëm dhe të dallueshëm.
Siç raporton Bleacher Report, fotot dhe njoftimet zyrtare konfirmojnë datën e daljes dhe disponibilitetin e modelit “The Switch” këtë të diel.
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