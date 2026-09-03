🌤️
Tiranë 22°C · Kryesisht kthjellët 03 September 2026
S&P 500 7,667 ▲0.46%
DOW 53,062 ▲0.56%
NASDAQ 26,218 ▲0.45%
NAFTA 90.63 ▼0.42%
ARI 4,431 ▲0.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
₿ CRYPTO
BTC $77,198 ▼ -0.24% ETH $2,389 ▼ -1.24% XRP $1.3487 ▼ -0.25% SOL $100.1000 ▲ +0.02%
S&P 500 7,667 ▲0.46 % DOW 53,062 ▲0.56 % NASDAQ 26,218 ▲0.45 % NAFTA 90.63 ▼0.42 % ARI 4,431 ▲0.36 % S&P 500 7,667 ▲0.46 % DOW 53,062 ▲0.56 % NASDAQ 26,218 ▲0.45 % NAFTA 90.63 ▼0.42 % ARI 4,431 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
03 Sep 2026
Breaking
Atlanta United huazon mesfushorin Giuliano Galoppo nga River Plate Një yll i WWE, Oba Femi, rikthehet në Alabama dhe flet me ekipin e futbollit gjatë stërvitjes Sabrina Ionescu zbulon ngjyrën e re ‘The Switch’ për Nike Sabrina 4 dhe datën e daljes NBA ndëshkon Kawhi Leonard, Steve Ballmer dhe Clippers pas hetimit për shmangien e plafonit të pagave Milwaukee Brewers mposhtin Chicago Cubs 2-0 në Wrigley Field, shqetësime për bullpen-in e Cubve
Menu
WNBA

Sabrina Ionescu zbulon ngjyrën e re ‘The Switch’ për Nike Sabrina 4 dhe datën e daljes

· 1 min lexim

Këpucët me firmën e Sabrina Ionescu, modeli Nike Sabrina 4, do të dalin në treg këtë të diel me një ngjyrë të re të quajtur “The Switch”. Ky variant kombinon nuancat rozë me tonin e njohur “lemon venom” dhe shënon të paktën versionin e katërt të këtij modeli që ofrohet për shitje.

Sipas Bleacher Report, këpucët do të jenë të disponueshme online dhe në dyqane të përzgjedhura duke nisur nga dita e diel, dhe janë publikuar foto që tregojnë detajet e dizajnit.

Modeli Sabrina 4 është pjesë e linjës së saj të nënshkrimit; variantet e mëparshme kanë sjellë ndryshime të ndryshme në ngjyra dhe detaje, ndërsa ky lëshim thekson një kombinim më të ndritshëm dhe të dallueshëm.

Siç raporton Bleacher Report, fotot dhe njoftimet zyrtare konfirmojnë datën e daljes dhe disponibilitetin e modelit “The Switch” këtë të diel.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu