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WNBA

Li Yueru mungon në Botërorin FIBA 2026 pas humbjes së pasaportës në postë

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Qendra e Dallas Wings, Li Yueru, do të jetë jashtë përfaqësimit të Kinës në Botërorin e FIBA për femra 2026 pasi pasaporta e saj u humb gjatë dërgesës me postë dhe nuk është gjetur.

Sipas Bleacher Report, Li njoftoi në rrjete sociale se pasaporta e saj “u humb në postë dhe ende nuk është gjetur” dhe shtoi se aty janë kërkuar të gjitha zgjidhjet e mundshme, por fatkeqësisht rezultoi që fatin e kishin paksa kundër. Ajo shprehu keqardhje për mosmarrjen pjesë dhe falënderime për mbështetjen ndaj basketbollit të grave kineze.

27-vjeçarja po zhvillon sezonin e katërt në WNBA dhe me Wings mesatarisht regjistron 3.3 pikë, 2.6 kërcime dhe 0.3 bllokime në 10.3 minuta për ndeshje. Para se të transferohej në ligën amerikane, Li luajti në Ligën e Basketbollit të Femrave të Kinës (WCBA).

Në nivel ndërkombëtar, Li ka qenë pjesë e ekipit kombëtar të Kinës në disa turne të mëdha: në Botërorin e 2022-ës ishte e treta nga lojtarët e ekipit për nga mesatarja e pikëve (10.1) dhe e dyta për nga kërcimet (7.6), kur Kina fitoi medaljen e argjend; ndërsa në Lojërat Olimpike 2024 pati mesatare dyshifrore prej 17.7 pikësh dhe 11.0 kërcimesh, megjithatë Kina nuk arriti të kalonte fazën e grupeve.

Me mungesën e Li-së, trajneri Gong Luming do të mbështetet më shumë te Han Xu dhe do t’u japë më shumë hapësirë talenteve të reja, përfshirë 19-vjeçaren 2.18 m Zhang Ziyu. Bleacher Report nënvizon se Kina nuk do ta ketë të lehtë nisjen e Botërorit; ndeshja e parë e saj është kundër Shteteve të Bashkuara, të planifikuar për ditën e premte.

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