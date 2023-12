Atentati në “Don Bosko”, shpallet në kërkim autori

Andrea Bregasi është 31-vjeçari që qëlloi me armë zjarri në drejtim të një “Benzi” një ditë më parë në zonën e “Don Boskos”.

Pas atentatit, ai u pikas nga kamerat e sigurisë, teksa largohej i qetë, i pamaskuar nga vendi i ngjarjes. Kjo ka bërë që policia ta identifikojë dhe ta shpallë në kërkim.

Për kapjen e tij, uniformat blu kërkojnë edhe ndihmën e qytetarëve duke ofruar një shumë prej 5000 eurosh për këdo që ka informacion.

“Lidhur me ngjarjen e ndodhur ditën e djeshme, më datë 14.12.2023, rreth orës 06:50, në rrugën “Don Bosko”, ku një person që lëvizte i vetëm në këmbë, ka qëlluar disa herë me armë zjarri pistoletë në drejtim të automjetit “Benz”, me drejtues shtetasin R. Z., dhe pasagjerë shtetasit R. Z., dhe R. Z., ju informojmë se:

Strukturat e DVP Tiranë, Sektori për Hetimin e Krimeve të Rënda, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Nr. 3, pas kryerjes së veprimeve të thelluara hetimore, dhe informacioneve të marra nga inteligjenca policore, bënë të mundur identifikimin dhe shpalljen në kërkim të autorit të dyshuar të ngjarjes, shtetasi Andrea Bregasi, i ditëlindjes 09.12.1992, banues në Tiranë.

DVP Tiranë fton qytetarët që të japin informacion për autorin e kësaj ngjarjeje dhe vendos shpërblim 5000 euro, për çdo informacion të vlefshëm që do të çojë në kapjen e autorit.

Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë vendos në dispozicion të qytetarëve, numrin e telefonit 0694111546, duke garantuar anonimatin e plotë të çdo telefonuesi”, njofton Policia.

Ngjarja ndodhi rreth orës 06:45 të mëngjesit të 14 dhjetorit. Plumbat ishin në drejtim të Rudolf Zefit, i cili për fat të mirë shpëtoi pa lëndime.