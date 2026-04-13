☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 13 April 2026
S&P 500 6,849 ▲0.48%
DOW 47,986 ▲0.15%
NASDAQ 23,060 ▲0.68%
NAFTA 98.83 ▲2.34%
ARI 4,755 ▼0.67%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8712 EUR/CHF 0.9251 EUR/ALL 95.8264 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5018 EUR/TRY 52.2048 EUR/JPY 186.50 EUR/CAD 1.6194
₿ CRYPTO
BTC $72,196 ▲ +1.42% ETH $2,227 ▲ +0.96% XRP $1.3375 ▲ +0.32% SOL $83.0900 ▲ +1.07%
13 Apr 2026
Breaking
GJERMANI- Qindra fluturime të Lufthansa anulohen, pilotët nisin grevën dyditore U ankua se i pikonte tavani, policia bën zbulimin e papritur në shtëpinë e fqinjës Bylisi dhe Dinamo City ndahen në barazim, dy kartonë të kuq në Ballsh Vllaznia ka arsye të festojë, shkodranët janë zyrtarisht ekipi i parë që sigurojnë “Final Four” Atletico Madrid-Barcelona, Simeone: Në fushë për të fituar sërish
Menu
Sporti

Atletico Madrid-Barcelona, Yamal: Nuk ka mbaruar, përmbysja është e mundur nëse luajmë siç dimë

· 2 min lexim

“Një përmbysje është e mundur, prandaj jemi këtu. Duhet të luajmë siç dimë, me intensitet, pa humbur lojën tonë. Nuk mund të mendojmë se është një mrekulli të kualifikohemi. Është e vërtetë që po e nisim 2-0 për Atlético Madrid, por duhet të luajmë lojën tonë.”

Lamine Yamal i jep zemër shokëve të skuadrës përpara ndeshjes së dytë çerekfinale të Ligës së Kampionëve, të cilën Barça do ta luajë në transfertë kundër “Colchoneros” që fituan 2-0 në ndeshjen e parë në Camp Nou. “Duhet të bëjmë atë që kemi bërë gjatë gjithë sezonit: të luftojmë për këtë fanellë dhe të përpiqemi të arrijmë në gjysmëfinale”, thotë ylli i Barcelonës.

Kampioni spanjoll është gati të marrë përsipër përgjegjësinë: “Për fat të mirë, unë po luaj te Barça dhe ka lojtarë cilësorë”, shpjegon ai. “Nuk mendoj se gjithçka varet nga unë, por nëse do të varet, nuk do të më interesonte.”

Së fundmi, një premtim për tifozët e skuadrës blaugrana: “Ne premtojmë se nëse humbasim, do ta bëjmë duke luftuar deri në fund, do të bëjmë gjithçka për këtë fanellë”, përfundoi Yamal. “Do të jetë një ndeshje nëntëdhjetë minuta ose më shumë sepse nuk ka mbaruar ende.”

The post Atletico Madrid-Barcelona, Yamal: Nuk ka mbaruar, përmbysja është e mundur nëse luajmë siç dimë appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

