Atletico Madrid-Barcelona, Yamal: Nuk ka mbaruar, përmbysja është e mundur nëse luajmë siç dimë
“Një përmbysje është e mundur, prandaj jemi këtu. Duhet të luajmë siç dimë, me intensitet, pa humbur lojën tonë. Nuk mund të mendojmë se është një mrekulli të kualifikohemi. Është e vërtetë që po e nisim 2-0 për Atlético Madrid, por duhet të luajmë lojën tonë.”
Lamine Yamal i jep zemër shokëve të skuadrës përpara ndeshjes së dytë çerekfinale të Ligës së Kampionëve, të cilën Barça do ta luajë në transfertë kundër “Colchoneros” që fituan 2-0 në ndeshjen e parë në Camp Nou. “Duhet të bëjmë atë që kemi bërë gjatë gjithë sezonit: të luftojmë për këtë fanellë dhe të përpiqemi të arrijmë në gjysmëfinale”, thotë ylli i Barcelonës.
Kampioni spanjoll është gati të marrë përsipër përgjegjësinë: “Për fat të mirë, unë po luaj te Barça dhe ka lojtarë cilësorë”, shpjegon ai. “Nuk mendoj se gjithçka varet nga unë, por nëse do të varet, nuk do të më interesonte.”
Së fundmi, një premtim për tifozët e skuadrës blaugrana: “Ne premtojmë se nëse humbasim, do ta bëjmë duke luftuar deri në fund, do të bëjmë gjithçka për këtë fanellë”, përfundoi Yamal. “Do të jetë një ndeshje nëntëdhjetë minuta ose më shumë sepse nuk ka mbaruar ende.”
