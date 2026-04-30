Kapet kanabis i fshehur në xhup gjatë kontrollit në Burgun e Fushë-Krujës
Gjatë kontrolleve rutinë ndaj familjarëve që vizitojnë të dënuarit në Burgun e Fushë-Krujës u evidentua një përpjekje për futjen e sendeve të ndaluara. Një shtetase me iniciale M.D., e cila ishte shoqëruar për takim me të dënuarin R.D., u kontrollua fizikisht dhe në xhepin e xhupit iu gjet një qese e vogël me lëndë të dyshuar narkotike, e dyshuar si kanabis.
Sipas TV Klan, pas zbulimit autoritetet sekuestruan substancën e dyshuar dhe hartuan dokumentacionin procedural për rastin. Gjithashtu është informuar Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve (SHKBB), i cili pritet të vijojë hetimet për sqarimin e rrethanave.
Kontrollet u shtrinë edhe në ambientet e të dënuarit për të verifikuar nëse kishte sende të tjera të ndaluara, ndërsa veprimet hetimore vazhdojnë në koordinim me strukturat përkatëse.
Rasti është bërë publik dhe po ndiqet nga organet kompetente; informacionet për ngjarjen u raportuan nga TV Klan.
