Avionët izraelitë godasin pranë pozicionit të UNIFIL-it në Libanin jugor
Avionët luftarakë izraelitë kryen të hënën pasdite një seri sulmesh ajrore në Libanin jugor, duke goditur qytetet Hanin dhe Kantara si dhe distriktin Ain al-Samahiya mes Zawtar al-Sharqiya dhe Nabatieh al-Fawqa, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit (NNA).
NNA raportoi gjithashtu se avionët izraelitë goditën pranë një pozicioni të forcës paqeruajtëse të OKB-së UNIFIL në qytetin Hanin, në distriktin Bint Jbeil — një zhvillim që rrit rrezikun e një incidenti ndërkombëtar përgjatë vijës blu të ndarjes.
Në qytetin Kafr Tibnit, një ndërtesë e shkollës publike “Mahmoud Fakih” u shkatërrua në një sulm izraelit, sipas NNA-së, e cila publikoi pamje ajrore të dëmeve. Forcat izraelite goditën gjithashtu një ekskavator në zonë, duke shkaktuar zjarr që ekipet e Mbrojtjes Civile u përpoqën ta shuanin.
Sulmet shënojnë thellimin e përfshirjes së Libanit në konfliktin SHBA–Iran, pasi Teherani dhe aleatët e tij po zgjerojnë frontin përtej Hormuzit dhe Detit të Kuq.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/14/iran-war-live-oman-says-hormuz-talks-with-iran-gulf-states-postponed
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