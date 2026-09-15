Cavan Sullivan i Philadelphia Union shpallet Lojtari i Xhiros në MLS
16-vjeçari Cavan Sullivan i Philadelphia Union u emërua Lojtari i Xhiros në MLS pas paraqitjes së tij në fitoren 5-0 ndaj San Diego FC. Ky është nderimi i parë i këtij lloji në karrierën e tij të shkurtër profesionale.
Siç raporton mlssoccer, Sullivan shënoi dy gola të parë në MLS dhe dha një asist në ndeshjen e Matchday 26 të Sunday Night Soccer, duke kontribuar drejtpërdrejt në rezultatin 5-0. Në shtatë ndeshjet e fundit ai ka 12 kontribuime (5 gola dhe 7 asistime), me të paktën një gol ose asist në çdo ndeshje — stërngjesi më i gjatë i një të riu në histori të ligës.
Kontributet e Sullivan kanë qenë vendimtare për formën e mirë të Union; skuadra është pa humbje në dhjetë ndeshjet e fundit pas pauzës së Kupës së Botës (8 fitore, 2 barazime) dhe ka ngjitur nga vendi i fundit në Konferencën Lindore deri në vendin e shtatë, duke u rikthyer në zonën e play-off. Për sezonin aktual ai ka 17 kontribuime (6 gola, 11 asistime), shifër që e vendos mes të rinjve më produktivë në historinë e MLS.
Sullivan u bë lojtari i tretë më i ri që merr këtë çmim (16 vjeç e 351 ditë), pas Freddy Adu dhe Santino Quaranta. Pas nderimit për Bruno Damiani në Matchday 25, Philadelphia Union janë skuadra e parë që fitojnë çmimin në dy xhiro radhazi me dy lojtarë të ndryshëm që nga LAFC në 2025. Zgjedhja e Lojetarit të Xhiros bëhet përmes një votimi që kombinon panelin e North American Soccer Reporters (75% e votave) dhe votimin e tifozëve në Instagram (25%).
Sipas mlssoccer, Sullivan dhe Union do të kërkojnë të vazhdojnë këtë formë kur udhëtojnë për të përballuar Sporting Kansas City të shtunën në mbrëmje.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.