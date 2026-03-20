Babai i një ushtaraku të vrarë në luftën e Iranit tha se nuk i tha kurrë Pete Hegseth të ‘mbaronte’ punën
UASHINGTON — Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth u takua privatisht të mërkurën me familjet e gjashtë ushtarakëve që vdiqën në luftën e Iranit dhe, në një konferencë për shtyp të nesërmen në mëngjes, tha se mesazhi që mori ishte i qëndrueshëm dhe mbështetës.
“Ajo që dëgjova përmes lotëve, përmes përqafimeve, përmes forcës dhe përmes vendosmërisë së pathyeshme ishte e njëjtë nga familje pas familjeje. Ata thanë: ‘Mbarojeni këtë. Nderoni sakrificën e tyre. Mos u lëkundni. Mos u ndalni derisa puna të përfundojë’”, tha Hegseth.
Një nga njerëzit që ai takoi në Bazën Ajrore të Dover në Delaware ishte Charles Simmons. Djali i tij 28-vjeçar, Tek. Rreshteri Tyler H. Simmons, ishte midis gjashtë anëtarëve të ekuipazhit të vrarë kur avioni i tyre i furnizimit me karburant u rrëzua në Irak javën e kaluar.
Simmons e kujtoi shkëmbimin e tij ndryshe.
“Nuk mund të flas në emër të familjeve të tjera. Kur ai foli me mua, kjo nuk ishte diçka për të cilën folëm”, tha ai për NBC News në një intervistë të enjten.
Simmons tha se foli veçmas me Hegseth dhe Presidentin Donald Trump në Dover dhe ishte mirënjohës për ngrohtësinë që të dy burrat i treguan.
Ai dhe Hegseth folën kryesisht për Tyler, historinë e tij mbresëlënëse të shërbimit dhe shpejtësinë me të cilën ai kishte përparuar në ushtri, kujtoi Simmons.
Ai tha se i tha sekretarit të mbrojtjes: “E kuptoj se ka shumë rreziqe që vijnë në marrjen e vendimeve të tilla, dhe shpresoj që vendimet që merren të jenë të nevojshme.”
I pyetur nëse i tha diçka Hegseth ose Trump në lidhje me nevojën për të vazhduar luftën, Simmons tha: “Jo, nuk thashë asgjë në këtë drejtim.”
Simmons, një mësues muzike 60-vjeçar në Columbus, Ohio, i tha NBC News se ka “pyetje” në lidhje me luftën dhe nuk është në gjendje të nxjerrë “përfundime përfundimtare kur nuk i kam të gjitha të dhënat”.
“Kush dëshiron luftë?” shtoi ai. “Ndonjëherë është një domosdoshmëri dhe unë thjesht nuk e di se çfarë po ndodh”.
Zëdhënësi i Pentagonit, Sean Parnell, tha në një deklaratë: “Sekretari Hegseth ka respektin më të madh për familjet tona Gold Star dhe është zotuar të nderojë sakrificën e të dashurve të tyre. Ndërsa ishte në Dover, Sekretari foli me secilën familje të heronjve tanë të rënë dhe detajet e secilës bisedë individuale mbeten private”.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Olivia Wales, tha se Trump “ndjeu zi” me “familjet e pabesueshme” të gjashtë anëtarëve të shërbimit të mërkurën. Trump “ndau dashurinë e tij dhe shprehu mirënjohjen e thellë të të gjithë kombit tonë. Këta burra dhe gra dhanë jetën e tyre në mbrojtje të lirisë sonë dhe Presidenti Trump nuk do ta harrojë kurrë shërbimin e tyre të nderuar dhe përkushtimin e tyre vetëmohues. Ata përfaqësojnë më të mirën e Amerikës”.
Simmons foli për herë të fundit me djalin e tij të vetëm një ditë para rrëzimit fatal të aeroplanit javën e kaluar. Me një zë të thyer, ai tha se Tyler i kishte thënë “sa shumë më donte”.
Djali i tij shpresonte të bëhej pilot aeroplanësh komercialë pasi të tërhiqej përfundimisht nga ushtria, tha ai.
“Tyler kishte një personalitet magnetik,” tha ai. “Nuk takoi kurrë të huaj. Ai hynte në dhomë dhe ajo ndriçohej menjëherë.”
Rrëfimi i Hegseth për mesazhin e familjeve i bën jehonë komenteve që Trump bëri pas një takimi tjetër me familjet e gjashtë anëtarëve të ndryshëm të shërbimit, trupat e të cilëve u kthyen në SHBA në fillim të këtij muaji.
Trump u takua me ato familje në Dover në një ceremoni më 7 mars. Duke folur me gazetarët dy ditë më vonë, Trump tha se familjet ishin “njerëz të pabesueshëm” dhe se “të gjithë” i thanë të njëjtën gjë: “Mbaroni punën, zotëri. Ju lutem, përfundoni punën.”
Një zyrtar publik që ishte në afërsi të takimeve të Trump me anëtarët e familjes atë ditë i tha NBC News se nuk dëgjuan asnjërin prej tyre t’i thoshte Trumpit “të mbaronte punën” në Iran.
Takimet në Dover ishin pjesë e një ceremonie të quajtur “transferim dinjitoz”. Familjet mbërrijnë në bazën ajrore për të marrë mbetjet që u transportuan me aeroplan dhe u hoqën në kontejnerë të mbuluar me flamuj. Nëse zgjedhin, familjet kanë një shans të takohen ballë për ballë me presidentin, nënpresidentin ose zyrtarë të tjerë të lartë që i dërguan të dashurit e tyre në betejë.
Simmons u largua nga Doveri me një përshtypje më të mirë për arkitektët e luftës sesa kur mbërriti. Trump përloti dhe e përqafoi, duke shfaqur ngrohtësi dhe dhembshuri në kundërshtim me personalitetin publik të presidentit, tha Simmons. Ai gjithashtu ia atribuoi Trumpit shikimin “drejt në sy”.
“Ai i shprehu ngushëllimet babait të tij dhe përcolli sa e vështirë është të marrësh vendime për të vënë në rrezik fëmijët e prindërve të tjerë”, tha Simmons.
Sa i përket Hegseth, “Kur fola me të, pata përshtypjen se ishte i ndarë sepse dukej të ishte një njeri shumë i dhembshur, i përballur me vendime të vështira në lidhje me luftën”, tha Simmons.
“Gjithashtu i thashë se Tyler ishte djali im i vetëm. Dhe mund të shihje emocionin në fytyrën e tij. Dhe mendoj se këto lloj gjërash nuk mund t’i falsifikosh”, vazhdoi ai.
“U befasova këndshëm sepse perceptimi është se ata [Trump dhe Hegseth] nuk interesohen, ata do të bëjnë atë që duan”, tha ai. “Unë..
për të parë një anë tjetër të tyre nga afër dhe personalisht.”
Përveç Simmons, NBC News ka kontaktuar anëtarët e familjeve të 12 anëtarëve të tjerë të shërbimit të vrarë në luftën e Iranit.
Përfaqësuesi Eugene Vindman, D-Va., një veteran i Ushtrisë që shërbeu në këshillin e sigurisë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë në mandatin e parë të Trump, mori pjesë në transferimin dinjitoz të 7 marsit pasi një nga zgjedhësit e tij u vra. (Trump e shkarkoi atë nga pozicioni i tij në vitin 2020 pasi Vindman ngriti shqetësime në lidhje me marrëdhëniet e Trump me Ukrainën.)
Vindman tha se nuk i dëgjoi bisedat e Trump me anëtarët e familjes. Megjithatë, ai shprehu dyshime se një anëtar i shqetësuar i familjes do t’i thoshte diçka presidentit në lidhje me domosdoshmërinë ose rëndësinë e luftës.
“Familjet atje po përballen me një humbje të tmerrshme dhe tragjike,” tha Vindman. “Ata ende po përpiqen të kuptojnë se çfarë do të thotë humbja për ta personalisht: humbja e një burri, babai, gruaje. Ata nuk po mendojnë për misionin.”
Me konfliktin në javën e tretë, administrata Trump thotë se sulmi i nisur nga SHBA-të dhe Izraeli ka dëmtuar aftësitë ushtarake të Iranit dhe ka ndihmuar në çaktivizimin e regjimit të vendit. Por lufta ka shkaktuar gjithashtu rritje të çmimeve të naftës dhe gazit, ndërsa Irani në mënyrë efektive mbyll Ngushticën e Hormuzit, një rrugë të rëndësishme detare. Një zyrtar i lartë amerikan kundër terrorizmit, Joe Kent, dha dorëheqjen gjatë luftës këtë javë, duke thënë se Irani nuk përbënte një kërcënim të menjëhershëm për SHBA-në.
Simmons kujtoi diçka që i kishte thënë djali i tij para se të bëhej vullnetar për misionin që i dha fund jetës së tij.
“Ai tha: ‘Babi, nuk mund të të jap asnjë detaj, por nëse civilët do të dinin atë që dinim ne, shumë nga kritikat [e luftës] do të pushonin,’ tha ai.
Ky artikull u botua fillimisht në NBCNews.com
