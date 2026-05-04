EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
Ministria e Drejtësisë për ekstradimin e Gruevskit: Veprojmë sipas sipas ligjeve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare Van Dijk, shumë i ashpër: Sezon zhgënjyes dhe i papranueshëm, ky nuk është Liverpool-i Kolegjet e Bashkuara shpallin vendimin për masat e sigurisë, praktika për 'arrest me burg' ndryshon pjesërisht Banka e Shqipërisë: Besimi ekonomik bie në prill, rritje të ndjeshme në industri dhe ndërtim Pas vendosjes së sistemit EES, Mickoski fton qytetarët që pushimet t'i kalojnë në Maqedoni: Vizitoni malet dhe liqenet
Ekonomia

Banka e Shqipërisë: Besimi ekonomik bie në prill, rritje të ndjeshme në industri dhe ndërtim

Raporti më i fundit i Bankës së Shqipërisë, “Vrojtimi i Besimit të Biznesit dhe të Konsumatorit”, tregon se Treguesi i Ndjesisë Ekonomike u ul me 1.5% në muajin prill, megjithatë mbetet 6.4% mbi mesataren historike. Ulja u ndikua kryesisht nga dobësimi i besimit në sektorët e shërbimeve dhe të tregtisë, si dhe nga rënia e besimit të konsumatorit.

Sektori i industrisë dhuroi një kontribut pozitiv, duke shënuar rritje prej 1.5% në prill pas një tkurrjeje prej 2% një muaj më parë; kjo përmirësim lidhet me pritshmëritë më optimiste për prodhimin industrial dhe me kontratat e eksportit, raporton TV Klan. Gjithashtu, besimi në ndërtim u rrit me 4.9% në prill dhe rezultoi 10.6 pikë përqindje mbi mesataren historike, përmirësim që buron kryesisht nga porositë aktuale, ndërsa vlerësimet për aktivitetin ndërtues dhanë një kontribut relativisht të vogël të zbehjes.

Nga ana tjetër, sektori i shërbimeve u ul me 1.7%, tregtia shënoi një rënie prej 3.6%, dhe Treguesi i Besimit të Konsumatorit ra me 3.2%, të dhëna të përmbledhura në raportin “Vrojtimi i Besimit të Biznesit dhe të Konsumatorit” të Bankës së Shqipërisë.

Të dhënat e Bankës së Shqipërisë pasqrojnë një situatë me diferenca të qarta ndërmjet sektorëve, ku industria dhe ndërtimi sjellin përmirësime pavarësisht dobësimit të mëtejshëm në shërbim, tregti dhe besimin e konsumatorit; këtë përmbledhje e përcolli sërish TV Klan.

