Banka e Shqipërisë: Besimi ekonomik bie në prill, rritje të ndjeshme në industri dhe ndërtim
Raporti më i fundit i Bankës së Shqipërisë, “Vrojtimi i Besimit të Biznesit dhe të Konsumatorit”, tregon se Treguesi i Ndjesisë Ekonomike u ul me 1.5% në muajin prill, megjithatë mbetet 6.4% mbi mesataren historike. Ulja u ndikua kryesisht nga dobësimi i besimit në sektorët e shërbimeve dhe të tregtisë, si dhe nga rënia e besimit të konsumatorit.
Sektori i industrisë dhuroi një kontribut pozitiv, duke shënuar rritje prej 1.5% në prill pas një tkurrjeje prej 2% një muaj më parë; kjo përmirësim lidhet me pritshmëritë më optimiste për prodhimin industrial dhe me kontratat e eksportit, raporton TV Klan. Gjithashtu, besimi në ndërtim u rrit me 4.9% në prill dhe rezultoi 10.6 pikë përqindje mbi mesataren historike, përmirësim që buron kryesisht nga porositë aktuale, ndërsa vlerësimet për aktivitetin ndërtues dhanë një kontribut relativisht të vogël të zbehjes.
Nga ana tjetër, sektori i shërbimeve u ul me 1.7%, tregtia shënoi një rënie prej 3.6%, dhe Treguesi i Besimit të Konsumatorit ra me 3.2%, të dhëna të përmbledhura në raportin “Vrojtimi i Besimit të Biznesit dhe të Konsumatorit” të Bankës së Shqipërisë.
Të dhënat e Bankës së Shqipërisë pasqrojnë një situatë me diferenca të qarta ndërmjet sektorëve, ku industria dhe ndërtimi sjellin përmirësime pavarësisht dobësimit të mëtejshëm në shërbim, tregti dhe besimin e konsumatorit; këtë përmbledhje e përcolli sërish TV Klan.
