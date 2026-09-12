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Politika

Banorët e Memaliajt bllokojnë aksin kryesor, protestë kundër bashkimit me Tepelenën

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bllokojnë aksin

“Mos e prek Memaliajn!” Me këtë mesazh dhe pankarta në duar, banorë të Memaliajt dolën në aksin kryesor që lidh Memaliajn me qytetet e tjera, në shenjë proteste kundër bashkimit të Memaliajt me Tepelenën.

Banorët zgjodhën të bllokojnë aksin në pritje të kryeministrit Edi Rama, i cili ndodhej në Gjirokastër për një takim lidhur me reformën territoriale.

Por tentativa e tyre dështoi, pasi Rama ishte larguar me helikopter! Ata kundërshtojnë çdo ndryshim që, sipas tyre, do t’i bashkonte Memaliajn me Tepelenën dhe kërkojnë që qyteti të ruajë identitetin dhe njësinë e tij administrative.

Me pankartat “Mos e prek Memaliajn!”, banorët kërkuan që zëri i tyre të dëgjohet përpara se të merren vendime për hartën e re territoriale.

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