Barça gjen numrin 9-të, Arsenal i shet Gabriel Jesús-in për 10 mln €
Gabriel Jesús do të jetë sulmuesi i Barçës për sezonin 2026-2027. Sipas medieve spanjolle klubi katalan ka akord me Arsenal për të transferuar brazilianin në “Camp Nou”.
Barcelona ka prenotuar vizitat mjekësore të sulmuesit të hënën. Gabriel Jesús po pret tashmë vetëm lejen e “Topçinjve” që të udhëtojë drejt Spanjës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.