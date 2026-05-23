Tiranë 18°C · Pjesërisht vranët 24 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
₿ CRYPTO
BTC $76,700 ▲ +1.17% ETH $2,117 ▲ +2.08% XRP $1.3603 ▲ +1.42% SOL $86.3000 ▲ +1.46%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
24 May 2026
Breaking
Ekspertët e sigurisë: Gradimi në polici motivon gjeneratat e reja 23 të vdekur nga aksidentet në Kosovë në 4 muajt e parë të vitit A është Kosova vërtet aq e varfër sa thuhet? Sali Berisha flet pas rizgjedhjes në krye të PD-së: Votimi më i rëndësishmi dhe më i jashtëzakonshëm Hoxha nga Praga: Integrimi në BE mbetet zgjedhje strategjike e Shqipërisë
Menu
La Liga

Barcelona e mbyll me humbje, Real Madrid me fitore. Muriqi shënon, por Mallorca shkon në Segunda Divizion (video)

· 2 min lexim

La Liga ka mbyllur sot thuajse siparin për sezonin 2025-2026. Nesër do të luhet ndeshja e fundit me Villarreal dhe Atletico Madridiit, por që të dyja ekipet e kanë siguruar biletën për në Champions League dhe përballja mes tyre nuk do të ketë ndonjë rëndësi të veçantë. Të gjitha verdiktet e këtij sezoni tashmë janë vendosur.

Fituesja e titullit kampion, Barcelona, e mbyll sezonin me humbje, 3-1 në transfertën ndaj Valencia. Real Madrid fiton 4-2 në shtëpi ndaj Athletic Bilbao. Dani Carvajal dhe David Alaba luajtën sonte zyrtarisht ndeshjen e fundit me fanellën e Real Madridit.

Bashkë me Barcelonën dhe Real Madridid, në Champions League do të marrin pjesë dhe Atletico Madrid, Villarreal dhe Betis. Celta Vigo e mbyll në vendin e gjashtë dhe do të marrë pjesë në grupet e Europa League. Bashkë me të edhe Real Sociedad, si fituesja e Kupës së Mbretit, pavarësisht se sezonin e mbylli në vendin e 10-të.

Getafe me fitoren 1-0 ndaj Osasunës, siguron biletën për në Conference League. Beteja e vërtetë ishte për fundin e tabelës, ku ishin në lojë disa ekipe për të përfunduar në Segunda Divizion.

Dy ekipet e tjera që i bashkohen Real Oviedo në Segunda Divizion janë Girona dhe Mallorca. Girona barazoi 1-1 ndaj Elche, ndërsa Mallorca fitoi 3-0, por renditet në vendin e 18-të. Ekipin e Vedat Muriqit e penalizon golavarazhi, pasi ka po 42 pikë sa Osasuna dhe Levante. Muriqi shënoi golin e tretë ndaj Oviedo dhe e mbyll me 23 gola këtë sezon, dy më pak se vendi i parë që mbahet nga Kylian Mbappe.

SHIKOGOLAT

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë