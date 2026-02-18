Bashkimi Europian i kërkon garaci FIFA-s për sigurinë e tifozëve që do udhëtojnë për të ndjekur nga afër Botërorin 2026
Komisioneri për Sportin pranë Bashkimit Europian, Glenn Micallef, i ka kërkuar presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, garanci për tifozët europainë, të cilët do të udhëtojnë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndjekur nga afër Botërorin 2026.
Në një prononcim për “Euractiv”, Glenn Micallef ka pranuar se i ka biseduar me numrin një të FIFA-s për këtë argument delikat. Sipas tij bashkëbisedimi i mbajtur në Bruksel një javë më parë ishte konstruktiv.
“I kërkova që të ketë në vëmendje sigurinë e tifozëve, të cilët do të udhëtojnë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për ne ky aspekt është mjaft i rëndësishëm dhe të njëjtën rëndësi duhet të ketë edhe organizatorët.
Duke iu përgjigjur shqetësimeve, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit të SHBA-së tha në lidhje me këtë çështje se “siguria e ndeshjeve të Kupës së Botës, atletëve, tifozëve dhe vendeve ku zhvillohen ndeshjet, si dhe siguria e vazhdueshme e Shteteve të Bashkuara janë përparësi kryesore të organizimit të ndeshjeve”.