Bayern në kërkim të një mbrojtësi të djathtë, në listë janë 4 emra. Oferta do të jetë 35-50 milionë euro
Pas humbjes me PSG në Champions League dhe fitimit të titullit kampion në Bundesligë, Bayern ka nisur planet e merkatos. Aktualisht po kërkon mbrojtës të djathtë dhe është gati të investojë 35-50 mln euro për një lojtar të nivelit të lartë.
Sipas mediave gjermane, emrat që po shqyrton klubi janë Tino Livramento, Givairo Read, Pedro Porro dhe Denzel Dumfries. Read është ndjekur prej disa muajsh nga Bayern, por kohët e fundit bavarezët janë tërhequr disi për shkak të rënies së tij. Porro dhe Dumfries duken opsione më të arritshme.
Aktualisht Bayern ka në ekip dy mbrojtës të djathtë si Josip Stanisic dhe Konrad Laimer, por mesa duket asnjëri prej tyre nuk bind trajnerin Vincent Kompany për sezonin e ri për të qenë titullar fiks, ndaj dhe do të transferohet me patjetër një nga emrat e sipër përmendur.
