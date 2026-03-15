Bayern nuk humbet kurrë, mbetet me 9 lojtarë dhe barazon me Leverkusen
Bayern nuk humbet kurrë. Pasi shënoi gjashtë gola kundër Atalantës në Bergamo, skuadra e Kompany-t luajti jashtë fushe në Bundesligë kundër Leverkusenit duke marrë një barazim 1-1.
Formacioni bavarez u godit pas 6 minutash lojë nga goli i Garcias dhe mbeti me dhjetë lojtarë pasi Jackson u përjashtua në minutën e 42-të. Gjithsesi, arriti të barazojë me anë të Luis Diaz pasi iu anuluan dy gola, njëri nga Kane, që u rikthye në fushë pas dy ndeshjesh mungesë.
Luis Diaz u përjashtua gjithashtu në minutën e 84-të për kartonin e dytë të verdhë, duke mbetur me 9 lojtarë. Me këtë barazim, bavarezët mbajnë një epërsi prej nëntë pikësh ndaj Dortmundit të vendit të dytë.
