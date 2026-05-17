🌦️
Tiranë 11°C · Rrebesh i lehtë 17 May 2026
S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 101.02 ▲4.23%
ARI 4,562 ▼2.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984
₿ CRYPTO
BTC $78,274 ▼ -0.92% ETH $2,183 ▼ -1.66% XRP $1.4151 ▼ -1.13% SOL $86.6500 ▼ -2.79%
S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 % S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 %
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984
17 May 2026
Breaking
Political parties’ polarizing language on the eve of the campaign is criticized Women on electoral lists, in the shadow of men Meloni: Ngushtica e Hormuzit të rihapet pa tarifa dhe kufizime Ushtria amerikane: 78 anije të ridrejtuara në Ngushticën e Hormuzit BBC: “Nân” nga Alis, një performancë emocionuese që vjen nga Shqipëria
Menu
Bota

BBC: “Nân” nga Alis, një performancë emocionuese që vjen nga Shqipëria

· 1 min lexim

BBC ka shkruar për baladën prekëse “Nân” të këngëtarit Alis, duke e cilësuar atë si një histori personale që pasqyron realitetin e shumë familjeve shqiptare të prekura nga emigrimi.

BBC përshkruan se kënga tregon historinë e një nëne që qëndron në pragun e derës, duke pritur kthimin e fëmijës së saj në shtëpi – një temë që lidhet me emigrimin nga Shqipëria pas vitit 1991, kur rreth 40% e popullsisë është larguar nga vendi.

Në performancën skenike të Eurovisionit, rolin e nënës së Alisit e luan aktorja e njohur Rajmonda Bulku, e cila i jep këngës një peshë emocionale.

Në finale, Alis do të performojë i pesti dhe të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë mund ta votojnë me kodin 05.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë