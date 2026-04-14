14 Apr 2026
BE arrin marrëveshjen për të përgjysmuar importet e çelikut dhe për të dyfishuar tarifat për dërgesat e tepërta

Bashkimi Evropian arriti një marrëveshje paraprake të hënën për të pothuajse përgjysmuar importet e çelikut dhe për të vendosur tarifa prej 50% për dërgesat e tepërta për të mbrojtur industrinë e çelikut të bllokut nga mbiprodhimi diku tjetër.

Prodhuesit e çelikut në BE po operojnë me vetëm 65% të kapacitetit për shkak të rritjes së importeve dhe tarifave prej 50% të vendosura nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump. Masat e reja janë hartuar për të rritur shfrytëzimin e kapacitetit deri në 80%.

Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, organi që përfaqëson qeveritë e BE-së, ranë dakord të hënën vonë për të kufizuar importet pa tarifa në 18.3 milionë ton metrikë në vit, një ulje prej 47% krahasuar me vitin 2024, me një dyfishim të detyrimeve jashtë kuotave.

Vitin e kaluar, burimet kryesore të importeve të çelikut në BE ishin Turqia, Koreja e Jugut, Indonezia, Kina, India, Ukraina dhe Tajvani.

Çeliku i BE-së aktualisht mbrohet nga masa mbrojtëse, të vendosura gjatë mandatit të parë të Trump, me kuota importi dhe tarifa prej 25% mbi këto kufij. Megjithatë, sipas rregullave të Organizatës Botërore të Tregtisë, ato duhet të skadojnë pas tetë vitesh – më 30 qershor.

Komisioni Evropian, i cili propozoi masa të reja në tetor, tha se sektori i çelikut në BE ka humbur rreth 100,000 vende pune që nga viti 2008 dhe prodhimi do të binte edhe më tej pa kufizime të zgjatura.

Masat e reja do të marrin më shumë parasysh vendin ku është shkrirë dhe derdhur fillimisht çeliku i importuar për të shmangur anashkalimin dhe do të rishikohen rregullisht për të siguruar që ato janë efektive.

Palët u zotuan gjithashtu të ndërpresin gradualisht importet e çelikut nga Rusia me shpejtësi, ndoshta deri në shtator 2028. Rreth 3.7 milionë ton pllaka çeliku erdhën nga Rusia në BE vitin e kaluar. Parlamenti dhe Këshilli do të duhet të votojnë për marrëveshjen e së hënës që masat të hyjnë në fuqi.

