Lufta masive me dronë është kërcënimi në rritje i sigurisë së Evropës
Franca sapo ka njoftuar një investim prej 8.5 miliardë eurosh për të rritur stokun e dronëve dhe raketave me 400 për qind para vitit 2030. Ky veprim i bashkohet vendimit të Gjermanisë për të investuar 10 miliardë euro në dronë ushtarakë dhe iniciativës së kohëve të fundit të Polonisë për “revolucionin e dronëve”.
Luftërat moderne konsumojnë dronë me një ritëm shumë më të lartë sesa municionet tradicionale. Ukraina përdor afërsisht 9.000 dronë në ditë, afërsisht 270.000 njësi në muaj. Vlerësimet sugjerojnë se Irani mund të prodhojë afërsisht 400 dronë Shahed në ditë, për një kapacitet mujor deri në 12.000 njësi.
Kjo lëvizje marramendëse e klientëve po e shtyn BE-në drejt prodhimit industrial në shkallë masive, pasi rezervat ekzistuese të dronëve dhe prodhimi manual nuk mund të përballojnë ritmin me humbjet në fushën e betejës.
Pamundësia e bllokut për të rritur prodhimin në shkallë të gjerë po krijon një varësi strategjike nga furnizuesit e jashtëm si SHBA-ja ose Kina, duke i lënë kufijtë e saj të prekshëm nga lufta e disponueshme dhe “e lirë”, të cilën ritmi aktual industrial nuk mund ta përballojë.
Për të kundërshtuar këtë dobësi, BE-ja ka nisur Iniciativën Evropiane të Mbrojtjes nga Dronët (EDDI) 2026, për të ndërtuar një mburojë shumështresore, 360 gradë të sistemeve të ndërveprueshme kundër dronëve deri në vitin 2027.
EDDI-në e plotëson Aleanca e Dronëve me Ukrainën, e cila shfrytëzon ekspertizën e testuar në fushën e betejës për të bashkëprodhuar miliona mjete ajrore pa pilot (UAV).
Rëndësi të madhe strategjike
Dronët u shndërruan nga mjete të specializuara në instrumente kyçe lufte për shkak të tre përparësive: kostos së ulët, mbikëqyrjes së vazhdueshme dhe aftësisë për goditje precize.
Në pushtimin rus të Ukrainës, të dyja palët mbështeten te dronët për zbulim dhe shënjestër. Kuadrokterët komercialë, të cilët mund të kushtojnë vetëm disa qindra euro, dallojnë pozicionet e armikut dhe drejtojnë artilerinë në kohë reale. Kjo e shkurton kohën midis zbulimit dhe shkatërrimit nga orë në minuta. Sisteme më të mëdha, të tilla si Bayraktar TB2 i Turqisë, u përdorën për të shkatërruar konvojet e furnizimit dhe sistemet e mbrojtjes ajrore në fillim të konfliktit, gjë që vendosi një standard të ri ndërkombëtar lufte.
“Dronët evoluojnë teknologjikisht çdo tre deri në gjashtë muaj. Pra, është gjithashtu sfiduese të blesh miliona dronë që do të jenë të vjetëruar pas 12 muajsh nga tani”, tha Nikolaus Lang, Udhëheqës Global në Institutin BCG Henderson.
Dronët janë të lirë për t’u prodhuar, por të shtrenjtë për t’u mbrojtur prej tyre. Në luftërat tradicionale, shkatërrimi i një objektivi kërkonte avionë ose raketa të shtrenjta, derisa Ukraina tregoi se sot, një dron i lirë “kamikaze” mund të shkatërrojë pajisje me vlerë miliona dollarë.
Rusia përdori shumë dronë iranianë Shahed, secili relativisht i lirë, për të goditur infrastrukturën ukrainase. Por mbrojtja kundër tyre kërkon raketa të kushtueshme mbrojtëse ajrore ose avionë luftarakë, gjë që krijon një çekuilibër strategjik ku mbrojtësi shpenzon shumë më tepër sesa sulmuesi.
“Evropa ka nevojë për zgjidhje më të lira dhe më të shpejta”, tha Jamie Shea, ish-zyrtar i NATO-s, Bashkëpunëtor i Lartë në Miqtë e Evropës dhe Këshilltar i Lartë në Qendrën e Politikave Evropiane në Bruksel. “BE-ja përdor mjete shumë të shtrenjta për të neutralizuar dronët. E keni parë në Iran, ku raketa me vlerë 3 milionë dollarë përdoren për të rrëzuar dronët me vlerë vetëm disa mijëra dollarë”, tha ai.
Analistët ushtarakë nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare i përshkruajnë dronët si një nga ndryshimet më shkatërruese ekonomike në luftë në dekada.
Dronët gjithashtu demokratizojnë fuqinë ajrore. Në konfliktet e mëparshme, vetëm forcat e përparuara dominonin ajrin, por kjo ndryshoi gjatë Luftës së Nagorno-Karabakut, pasi forcat azerbajxhanase përdorën dronë për të shkatërruar sistematikisht tanket dhe artilerinë armene.
Në Rripin e Gazës, si forcat shtetërore ashtu edhe aktorët jo-shtetërorë përdorin dronë komercialë të modifikuar për mbikëqyrje dhe sulme. Tani edhe grupe relativisht të vogla ose të pajisura dobët mund të kryejnë operacione ajrore, gjë që ul pengesën për forcë ushtarake efektive.
Evropa mbetet prapa
Për Evropën, urgjenca rrjedh nga kërcënimet e jashtme dhe dobësitë e brendshme. Incidentet me dronë pranë infrastrukturës kritike u katërfishuan midis viteve 2024 dhe 2025. Në shtator, Kopenhageni dhe Oslo mbyllën aeroportet pasi “disa dronë të mëdhenj” shkaktuan 109 anulime dhe 51 ridrejtime. Një muaj më vonë, Aeroporti i Mynihut u mbyll dy herë brenda 24 orësh për të njëjtën arsye.
Shqetësimi strategjik është se BE-ja nuk është ende e strukturuar për një fushë beteje ose mjedis sigurie “të mbushur me dronë”. Incidentet e fundit kanë shkaktuar reagime të kushtueshme: për shembull, në shtator të vitit 2025, afërsisht 20 dronë rusë hynë në hapësirën ajrore polake, kështu që NATO vendosi avionë luftarakë F-35 për të neutralizuar kërcënimin, i cili kushtoi të paktën 1.2 milionë euro.
Për të shmangur këtë, Shea shpjegoi se BE-ja duhet të zhvillojë teknologji të përparuar sensorësh, duke përfshirë një hapje sensori 360 gradë që rrëzon dronët keqdashës.
Rritja e prodhimit
BE-ja furnizon më pak se 30 përqind të nevojave të veta për dronë ushtarakë. Në krahasim, Kina dhe Ukraina prodhojnë miliona njësi çdo vit, ndërsa SHBA-të po e rrisin prodhimin në qindra mijëra.
Për ta adresuar këtë, Komisioni nisi një shtytje industriale për të ristrukturuar rrënjësisht projektimin, prodhimin dhe vendosjen e dronëve. Qëllimi është shkalla: cikle prodhimi më të shpejta, vëllime më të larta dhe kosto më të ulëta, sepse lufta moderne me dronë ka më pak të bëjë me sofistikimin dhe më shumë me prodhimin masiv të shpejtë dhe të adaptueshëm.
Prokurimi tradicional evropian i mbrojtjes është i ngadaltë, shpesh duke zgjatur me vite nga koncepti deri te vendosja në zbatim. Kjo qasje synon të shkurtojë afatet kohore përmes dizajneve modulare, testimeve më të shpejta dhe përmirësimeve të vazhdueshme, duke mundësuar përshtatjen e shpejtë të dronëve. Prandaj, Komisioni prezantoi AGILE (financim i shpejtë), Skemën e Inovacionit në Mbrojtje të BE-së dhe BraveTech EU.
Prodhimi me kosto të ulët është një tjetër shtyllë, me iniciativa të përqendruara në përballueshmërinë, shkallëzueshmërinë dhe prodhimin me përdorim të dyfishtë. BE-ja po angazhon industritë civile (p.sh., automobila, elektronikë) dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat janë më të shkathëta se kontraktorët e mëdhenj dhe më të përshtatshme për prototipizim të shpejtë dhe inovacion. Mjetet e financimit do të mbështesin përpjekjet në të gjitha shtetet anëtare.
Evropa i ka rritur ndjeshëm investimet e saj në kërkim-zhvillim në mbrojtje, por kjo ende nuk është e mjaftueshme, sipas Lang. Ai theksoi se “SHBA-të kanë investuar më shumë se 900 miliardë dollarë, ndërsa Evropa vetëm 450 miliardë dollarë gjithsej”.
BE-ja do të mbështetet gjithashtu në Aleancën e Dronëve me Ukrainën; një partneritet ushtarak shumëkombësh i vitit 2024 i krijuar për të siguruar furnizimin e Ukrainës me UAV përmes dërgesave të vazhdueshme të dronëve të përshtatura sipas kërkesave të vijës së frontit.
Aleanca i lejoi BE-së të krijonte një rrjet fabrikash për dronë të projektuar në Ukrainë në tokën evropiane. Kështu që firmat evropiane mund të anashkalojnë burokracinë tradicionale duke testuar prototipe të reja në vijën e frontit brenda javësh në vend të viteve.
Aleanca mbështetet nga miliarda dollarë nga asetet e ngrira ruse, të vendosura posaçërisht për të rritur prodhimin e sistemeve autonome me kosto të ulët. Ky bashkëpunim synon të ofrojë mbi dy milionë dronë në vit deri në vitin 2030.
Këto iniciativa duhet të zvogëlojnë varësinë nga furnizuesit jo-evropianë, së bashku me përpjekjet për të siguruar zinxhirët e furnizimit për komponentët kritikë të dronëve (si gjysmëpërçuesit, sensorët dhe sistemet e komunikimit) brenda kufijve të BE-së dhe midis partnerëve të besuar.
Një mjet kyç është etiketa e planifikuar “dron i besuar i BE-së”, për të certifikuar sistemet që përmbushin standardet e sigurisë dhe besueshmërisë. Është projektuar për të udhëhequr vendimet e prokurimit, për të inkurajuar përdorimin e teknologjive të prodhuara në Evropë dhe në fund të fundit për të krijuar një ekosistem dronësh më të vetëmjaftueshëm dhe elastik.
Politika e BE-së takohet me dronë ushtarakë
Shkelja e hapësirës ajrore të NATO-s nga Rusia (37 herë që nga viti 2022) dhe lufta në Iran e shtynë BE-në të fillonte ripërcaktimin e strategjisë së saj të mbrojtjes, duke kaluar nga rregullimi i dronëve civilë në masa sigurie dhe nisma financimi.
Plani i Veprimit i Komisionit për vitin 2026 për Sigurinë me Drone dhe Kundër-Drone trajton përdorimin e dronëve në konflikte që synojnë infrastrukturën kritike, kufijtë dhe hapësirën ajrore. Ai synon kapacitetet e zbulimit në kohë reale të BE-së dhe zhvillon një qasje të unifikuar mbrojtëse kundër operacioneve keqdashëse.
Gjithashtu, nxit bashkëpunimin industrial të shteteve anëtare dhe tregjet e dronëve për të zvogëluar varësinë nga furnizuesit jashtë BE-së. Investimi në kompanitë e vogla të specializuara, ku qëndron inovacioni, është thelbësor. “Evropa duhet të krijojë rrezik më të madh, të zgjerojë tregun tonë të kapitalit sipërmarrës dhe të thjeshtojë barrierat rregullatore të prokurimit”, argumentoi Shea.
Plani i veprimit përqendrohet në katër prioritete: rritja e qëndrueshmërisë përmes rritjes industriale, përmirësimi i zbulimit të kërcënimeve përmes mbikëqyrjes më të fortë, reagimi dhe mbrojtja me një strategji të koordinuar dhe forcimi i gatishmërisë mbrojtëse të BE-së.
Zbulimi dhe gjurmimi i kërcënimeve kërkon infrastrukturë teknologjike të përparuar të mundësuar nga inteligjenca artificiale. Komisioni parashikon përshpejtimin e zhvillimit teknologjik duke përdorur rrjetet 5G për të përmirësuar zbulimin e kërcënimeve në kohë reale.
Plani i veprimit është i fortë pasi “identifikon problemin dhe mobilizon burimet”, tha Shea. Megjithatë, BE-ja duhet të mësojë nga strategjia e Ukrainës për dronët: “Ukraina po bën 50 përqind të punës për ne. Po zhvillon inteligjencën dhe po ofron të ndajë të dhëna të ndjeshme. Gjithashtu po i tregon Evropës se si duhet të integrohet inteligjenca artificiale në teknologjinë kundër dronëve”.
EDDI është një pjesë kyçe e planit të veprimit dhe vepron si një mburojë për hapësirën ajrore të bllokut. Përmes sistemit të saj shumështresor dhe të ndërveprueshëm, iniciativa zbulon, gjurmon dhe mbron BE-në nga kërcënimet hibride dhe ndërhyrjet me dronë.
Duke funksionuar me teknologji sensorësh dhe kundër-dronësh të mundësuara nga inteligjenca artificiale, EDDI mbështet Eastern Flank Watch, i cili është gjithashtu pjesë e Udhërrëfyesit të Komisionit për Gatishmërinë e Mbrojtjes 2030. Është një iniciativë BE-NATO për të mbrojtur kufirin e BE-së me Rusinë dhe Bjellorusinë, duke përdorur teknologji të specializuara kundër-dronësh dhe duke forcuar mbrojtjen ajrore, mbikëqyrjen dhe reagimin e shpejtë ndaj kërcënimeve, duke përmirësuar njëkohësisht bashkëpunimin me operacionet e NATO-s, të tilla si Eastern Sentry dhe Baltic Air Policing.
Siguria dhe mbrojtja mbeten kombëtare
Edhe pse BE-ja po zhvendoset drejt pajisjeve luftarake të shkallëzueshme, të rrjetëzuara, të drejtuara nga inteligjenca artificiale dhe të prodhuara në masë, mbrojtja dhe siguria mbeten kombëtare, që do të thotë se shtetet anëtare kanë prioritete dhe buxhete individuale mbrojtëse. Praktikat e fragmentuara kombëtare të prokurimit, mbrojtja e infrastrukturës kritike dhe rregullat e ndryshme që rregullojnë sistemet e dronëve dhe kundër-dronëve pengojnë strategjinë e re të mbrojtjes së Evropës.
Shea paralajmëroi se Evropa duhet të krijojë një kuadër të përbashkët ligjor në mënyrë që të gjitha shtetet anëtare të mund të zhvillojnë dhe testojnë teknologjinë e dronëve në mënyrë të barabartë.
“Shtetet evropiane duhet të monitorojnë të njëjtën hapësirë ajrore gjatë gjithë kohës, në mënyrë që dikush në Francë të shohë të njëjtën pamje ajrore si dikush në Poloni ose Estoni”, nënvizoi ai.
Një problem tjetër? Investimet kombëtare të fragmentuara në inovacionin e dronëve. “Disa vende, si Danimarka ose Gjermania, kanë qenë shumë më të hapura se të tjerat, edhe në formimin e sipërmarrjeve të përbashkëta me prodhuesit ukrainas”, tha Shea.
Po kështu, 80 përqind e prokurimit të BE-së është në nivel kombëtar. “Ne kemi nevojë për shumë më tepër nisma të tilla për të kapërcyer fragmentimin e prokurimit në mbrojtje”, paralajmëroi Lang.
Sipas Shea, BE-ja duhet gjithashtu të eliminojë pengesat burokratike për të mundësuar ndarjen e informacionit të ndjeshëm, siç është inteligjenca e kërcënimeve nga dronë dhe monitorimi i hapësirës ajrore, midis shteteve anëtare.
“Dronët po bëhen më të shpejtë dhe ndarja e informacionit është thelbësore, por BE-ja duhet të sigurojë protokolle të sigurta sigurie për të inkurajuar vendet të ndajnë të dhëna”./Euronews.com
