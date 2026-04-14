14 Apr 2026
Sporti

Abissnet Superiore : Protesta e opozitës sposton derbin, ndryshon edhe orari i ndeshjes Egnatia-Flamurtari

Federata Shqiptare e Futbollit njofton se ka disa ndryshime në kalendarin e javës së 32-të të kampionatit Abisnet Superiore. Derbi Dinamo-Tirana, që ishte planifikuar për tu zhvilluar të premten në orën 19:00 do të luhet të shtunën në të njëjtin orar, pasi të premten zhvillohet protesta e opozitës dhe Policia E Shtetit ka kërkuar që ky takim të mos zhvillohej atë ditë.

Ndryshon edhe orari i ndeshjes Egnatia-Flamurtari, që ishte planifikuar të luhej të shtunën  në orën 19:00. Ky takim do të zhvillohet po ditën e shtunë, por në orën 16:00.

Nuk ka ndryshime përsa i përket sfidave të tjera të javës së 32-të të kampionatit.

Abissnet Superiore- Java e 32-të

E shtunë 18 prill

Vora-Vllaznia                                     16:00

Egnatia-Flamurtari                           16:00

Teuta-Elbasani                                   19:00

Dinamo-Tirana                                  19:00

E diel 19 prill

Partizani-Bylis                                    19:00

