Abissnet Superiore: Mësohet kalendari i javës së 32-të, ndryshon dita e derbit
Departamenti i Garave në FSHF bën me dije se në kalendarin e javës së 32-të të “Abissnet Superiore”, janë bërë disa ndryshime.
Në bazë të kërkesës së ardhur nga Policia e Shtetit, në lidhje me zhvillimin e protestës së opozitës më datë 17 prill, për arsye sigurie janë vendosur ndryshimet si më poshtë:
Dinamo City – Tirana, do të zhvillohet ditën e shtunë në orën 19:00.
Egnatia – Flamurtari, do të luhet po të shtunën në orën 16:00.
Kalendari i plotë i javës 32:
FK Vora – Vllaznia, 18.04.2026, ora 16:00, Stadiumi “KF Vora”
Egnatia – Flamurtari, 18.04.2026, ora 16:00, Stadiumi “Arena Egnatia”
Teuta – AF Elbasani, 18.04.2026, ora 19:00, Stadiumi “Niko Dovana”
Dinamo City – Tirana, 18.04.2026, ora 19:00, Stadiumi “Air Albania”
Partizani – Bylis, 19.04.2026, ora 19:00, Stadiumi “Arena e Demave”
