EUR/USD 1.1735 EUR/GBP 0.8706 EUR/CHF 0.9226 EUR/ALL 95.6426 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2768 EUR/TRY 52.4575 EUR/JPY 187.11 EUR/CAD 1.6202 EUR/USD 1.1735 EUR/GBP 0.8706 EUR/CHF 0.9226 EUR/ALL 95.6426 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2768 EUR/TRY 52.4575 EUR/JPY 187.11 EUR/CAD 1.6202
BTC $74,737 ▲ +3.69% ETH $2,336 ▲ +5.05% XRP $1.3675 ▲ +2.19% SOL $84.9200 ▲ +2.06%
14 Apr 2026
Vazhdon trafiku detar në Ngushticën e Hormuzit, pavarësisht bllokadës së SHBA-së Trump: I tronditur që Meloni nuk dëshiron të na ndihmojë në luftë Pas suksesit të Artemis II, NASA përgatitet për misionet e radhës drejt Hënës Sardenja në Itali po përballet shpopullimin, autoritetet miratojnë projekt të ri prej 38 mln eurosh Diaspora mes dukjes dhe angazhimit
Sporti

Abissnet Superiore: Mësohet kalendari i javës së 32-të, ndryshon dita e derbit

Departamenti i Garave në FSHF bën me dije se në kalendarin e javës së 32-të të “Abissnet Superiore”, janë bërë disa ndryshime.

Në bazë të kërkesës së ardhur nga Policia e Shtetit, në lidhje me zhvillimin e protestës së opozitës më datë 17 prill, për arsye sigurie janë vendosur ndryshimet si më poshtë:

Dinamo City – Tirana, do të zhvillohet ditën e shtunë në orën 19:00.
Egnatia – Flamurtari, do të luhet po të shtunën në orën 16:00.

Kalendari i plotë i javës 32:
FK Vora – Vllaznia, 18.04.2026, ora 16:00, Stadiumi “KF Vora”
Egnatia – Flamurtari, 18.04.2026, ora 16:00, Stadiumi “Arena Egnatia”
Teuta – AF Elbasani, 18.04.2026, ora 19:00, Stadiumi “Niko Dovana”
Dinamo City – Tirana, 18.04.2026, ora 19:00, Stadiumi “Air Albania”
Partizani – Bylis, 19.04.2026, ora 19:00, Stadiumi “Arena e Demave”

Lexo Gjithashtu