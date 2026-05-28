BE përgatit version të ri të Aktit të Çipave, synon zhvillimin e teknologjive të inteligjencës artificiale
Komisioni Evropian pritet të prezantojë më 3 qershor një version të ri të Aktit të Çipave, me fokus të veçantë në rritjen e kërkesës për gjysmëpërçues evropianë dhe zhvillimin e teknologjive të inteligjencës artificiale.
Sipas një drafti, legjislacioni i ri do të shënojë një ndryshim të rëndësishëm në politikën industriale të Bashkimit Evropian, duke kaluar nga mbështetja kryesisht e prodhimit drejt stimulimit të tregut dhe konsumit të çipave të prodhuar në Evropë.
Ndryshe nga Akti fillestar i Çipave, i cili u përqendrua në subvencionimin e fabrikave të prodhimit të gjysmëpërçuesve, versioni i ri synon të forcojë kërkesën lokale përmes koordinimit të prokurimeve dhe stimujve ekonomikë. Kjo lëvizje vjen pasi disa projekte të mëdha industriale, përfshirë planet e kompanisë Intel për mega-fabrika në Gjermani, u pezulluan.
Drafti thekson se investimet vetëm në ofertë nuk mjaftojnë pa një treg të qëndrueshëm dhe kërkesë më të fortë për çipat evropianë.
Propozimi parashikon gjithashtu masa të reja për menaxhimin e krizave në zinxhirin e furnizimit me gjysmëpërçues, përfshirë ndarjen më të shpejtë të informacionit nga kompanitë dhe mundësinë që BE-ja të organizojë blerje të përbashkëta në raste emergjente.
Akti i rishikuar konsiderohet pjesë e strategjisë së Brukselit për forcimin e sovranitetit teknologjik dhe reduktimin e varësisë nga furnizuesit e huaj në sektorët strategjikë.
