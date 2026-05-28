🌤️
Tiranë 22°C · Kryesisht kthjellët 28 May 2026
S&P 500 7,564 ▲0.58%
DOW 50,647 ▲0.01%
NASDAQ 26,918 ▲0.91%
NAFTA 89.25 ▲0.64%
ARI 4,532 ▲1.12%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
₿ CRYPTO
BTC $73,489 ▼ -2% ETH $2,019 ▼ -1.74% XRP $1.3196 ▼ -0.72% SOL $82.3800 ▼ -1.79%
S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,647 ▲0.01 % NASDAQ 26,918 ▲0.91 % NAFTA 89.25 ▲0.64 % ARI 4,532 ▲1.12 % S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,647 ▲0.01 % NASDAQ 26,918 ▲0.91 % NAFTA 89.25 ▲0.64 % ARI 4,532 ▲1.12 %
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
28 May 2026
Breaking
“Fitorja e Berishës në 2005, aksident politik!”, Gonxhja: Nuk fitoi PD, por humbi PS nga përçarja… Miratohen shpronësimet për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës dhe Bazës Ajrore të Farkës Çfarë modeli të mbrojtjes gjithëpërfshirëse ka Finlanda, të cilin po e merr si shembull Kurti? Ndërron jetë 17-vjeçari i plagosur me armë zjarri në kokë në Tiranë Përfshihet nga zjarri kamioni i transportit të mallrave në Kakavijë
Menu
Europa

BE përgatit version të ri të Aktit të Çipave, synon zhvillimin e teknologjive të inteligjencës artificiale

· 2 min lexim

Komisioni Evropian pritet të prezantojë më 3 qershor një version të ri të Aktit të Çipave, me fokus të veçantë në rritjen e kërkesës për gjysmëpërçues evropianë dhe zhvillimin e teknologjive të inteligjencës artificiale.

Sipas një drafti, legjislacioni i ri do të shënojë një ndryshim të rëndësishëm në politikën industriale të Bashkimit Evropian, duke kaluar nga mbështetja kryesisht e prodhimit drejt stimulimit të tregut dhe konsumit të çipave të prodhuar në Evropë.

Ndryshe nga Akti fillestar i Çipave, i cili u përqendrua në subvencionimin e fabrikave të prodhimit të gjysmëpërçuesve, versioni i ri synon të forcojë kërkesën lokale përmes koordinimit të prokurimeve dhe stimujve ekonomikë. Kjo lëvizje vjen pasi disa projekte të mëdha industriale, përfshirë planet e kompanisë Intel për mega-fabrika në Gjermani, u pezulluan.

Drafti thekson se investimet vetëm në ofertë nuk mjaftojnë pa një treg të qëndrueshëm dhe kërkesë më të fortë për çipat evropianë.

Propozimi parashikon gjithashtu masa të reja për menaxhimin e krizave në zinxhirin e furnizimit me gjysmëpërçues, përfshirë ndarjen më të shpejtë të informacionit nga kompanitë dhe mundësinë që BE-ja të organizojë blerje të përbashkëta në raste emergjente.

Akti i rishikuar konsiderohet pjesë e strategjisë së Brukselit për forcimin e sovranitetit teknologjik dhe reduktimin e varësisë nga furnizuesit e huaj në sektorët strategjikë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë