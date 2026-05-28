🌤️
Tiranë 22°C · Kryesisht kthjellët 28 May 2026
S&P 500 7,564 ▲0.58%
DOW 50,647 ▲0.01%
NASDAQ 26,918 ▲0.91%
NAFTA 89.25 ▲0.64%
ARI 4,532 ▲1.12%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
₿ CRYPTO
BTC $73,489 ▼ -2% ETH $2,019 ▼ -1.74% XRP $1.3196 ▼ -0.72% SOL $82.3800 ▼ -1.79%
S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,647 ▲0.01 % NASDAQ 26,918 ▲0.91 % NAFTA 89.25 ▲0.64 % ARI 4,532 ▲1.12 % S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,647 ▲0.01 % NASDAQ 26,918 ▲0.91 % NAFTA 89.25 ▲0.64 % ARI 4,532 ▲1.12 %
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
28 May 2026
Breaking
“Fitorja e Berishës në 2005, aksident politik!”, Gonxhja: Nuk fitoi PD, por humbi PS nga përçarja… Miratohen shpronësimet për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës dhe Bazës Ajrore të Farkës Çfarë modeli të mbrojtjes gjithëpërfshirëse ka Finlanda, të cilin po e merr si shembull Kurti? Ndërron jetë 17-vjeçari i plagosur me armë zjarri në kokë në Tiranë Përfshihet nga zjarri kamioni i transportit të mallrave në Kakavijë
Menu
Europa

Video nga sulmi në Zvicër, autori bërtiti “Allahu Ekber” në stacionin e trenit

· 2 min lexim

Sulmi me thikë në një stacion treni në Zvicër që plagosi tre persona ishte një akt terrorist, tha policia pas arrestimit të një të dyshuari i cili më parë ishte akuzuar për përhapjen e propagandës së Shtetit Islamik.

Policia tha se kishte arrestuar sulmuesin e dyshuar, një 31-vjeçar me shtetësi të dyfishtë zvicerane dhe turke nga Winterthur, një qytet në periferi veriore të Zyrihut. Sulmi ndodhi rreth orës 09:30 sipas kohës greke. Shikoni videon e incidentit:

Mario Fehr, drejtor i sigurisë për kantonin e Zyrihut, e përshkroi sulmin si një “akt të neveritshëm terrorizmi që u trajtua shumë mirë nga policia, e cila arriti të parandalonte diçka edhe më të keqe”.Fehr, duke folur në një konferencë për shtyp, vlerësoi një mësuese që qëndroi para nxënësve të saj për t’i mbrojtur ata para se burri të arrestohej.

“Kishte disa njerëz të guximshëm”, theksoi Fehr, përfshirë mësuesin i cili “sjellej në një mënyrë shembullore”.

Shefi i policisë kantonale të Cyrihut, Marius Wegermann, tha se në vitin 2015, kishte pasur ankesa në polici kundër të dyshuarit për përhapje propagande në emër të organizatës terroriste Shteti Islamik. Në vitin 2018, ai kishte rënë në sy të autoriteteve për shkak të një grindjeje.

Ai thuhet se është një mbështetës fanatik i ISIS-it dhe konsiderohet mendërisht i paqëndrueshëm.Ai kishte jetuar për dy vjet në Turqi, nga e cila u kthye në Zvicër këtë vit.“Motivimi për këtë akt duhet të kërkohet në fushën e radikalizimit dhe ekstremizmit”, theksoi Wegermann.

🔴 INFO – #Suisse : Une attaque au couteau s’est produite à la gare de #Winterthur en Suisse. Plusieurs personnes ont été blessées selon les premiers témoignages. Des témoins affirment avoir entendu l’assaillant crier « Allahu Akbar ». Le suspect a été interpellé par la police.… pic.twitter.com/6t9JoRRMyM

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë