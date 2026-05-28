Video nga sulmi në Zvicër, autori bërtiti “Allahu Ekber” në stacionin e trenit
Sulmi me thikë në një stacion treni në Zvicër që plagosi tre persona ishte një akt terrorist, tha policia pas arrestimit të një të dyshuari i cili më parë ishte akuzuar për përhapjen e propagandës së Shtetit Islamik.
Policia tha se kishte arrestuar sulmuesin e dyshuar, një 31-vjeçar me shtetësi të dyfishtë zvicerane dhe turke nga Winterthur, një qytet në periferi veriore të Zyrihut. Sulmi ndodhi rreth orës 09:30 sipas kohës greke. Shikoni videon e incidentit:
Mario Fehr, drejtor i sigurisë për kantonin e Zyrihut, e përshkroi sulmin si një “akt të neveritshëm terrorizmi që u trajtua shumë mirë nga policia, e cila arriti të parandalonte diçka edhe më të keqe”.Fehr, duke folur në një konferencë për shtyp, vlerësoi një mësuese që qëndroi para nxënësve të saj për t’i mbrojtur ata para se burri të arrestohej.
“Kishte disa njerëz të guximshëm”, theksoi Fehr, përfshirë mësuesin i cili “sjellej në një mënyrë shembullore”.
Shefi i policisë kantonale të Cyrihut, Marius Wegermann, tha se në vitin 2015, kishte pasur ankesa në polici kundër të dyshuarit për përhapje propagande në emër të organizatës terroriste Shteti Islamik. Në vitin 2018, ai kishte rënë në sy të autoriteteve për shkak të një grindjeje.
Ai thuhet se është një mbështetës fanatik i ISIS-it dhe konsiderohet mendërisht i paqëndrueshëm.Ai kishte jetuar për dy vjet në Turqi, nga e cila u kthye në Zvicër këtë vit.“Motivimi për këtë akt duhet të kërkohet në fushën e radikalizimit dhe ekstremizmit”, theksoi Wegermann.
🔴 INFO – #Suisse : Une attaque au couteau s’est produite à la gare de #Winterthur en Suisse. Plusieurs personnes ont été blessées selon les premiers témoignages. Des témoins affirment avoir entendu l’assaillant crier « Allahu Akbar ». Le suspect a été interpellé par la police.… pic.twitter.com/6t9JoRRMyM
