28 May 2026
Europa

BE: Progresi i Bullgarisë në luftën kundër korrupsionit do zhbllokojë 430 mln $ fonde të pezulluara

· 3 min lexim

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, vlerësoi të enjten Bullgarinë për progresin e saj në reformat kundër korrupsionit, duke thënë se këto hapa do të lehtësojnë zhbllokimin e pothuajse 370 milionë eurove (afërsisht 430 milionë dollarë) në fondet e BE-së që ishin pezulluar më parë.

Duke folur përkrah kryeministrit bullgar Rumen Radev në Bruksel, Von der Leyen theksoi përpjekjet e Sofjes për të forcuar sundimin e ligjit dhe për të ndjekur reformat e lidhura me mekanizmat mbështetës të Bashkimit Evropian.

“Dua të theksoj progresin e mirë që Bullgaria ka bërë në luftën kundër korrupsionit”, tha von der Leyen, duke përmendur krijimin e Komisionit Kundër Korrupsionit si “çelësin për të ndjekur në mënyrë efektive korrupsionin në të gjitha nivelet”.

Von der Leyen nënvizoi gjithashtu rëndësinë e riorganizimit të Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm për të forcuar hetimet kundër korrupsionit.

“Të dyja shtyllat së bashku do të na lejojnë të zhbllokojmë pothuajse 370 milionë euro nga fondet e pezulluara për Bullgarinë”, tha ajo, duke e përshkruar zhvillimin si “lajm të mirë për Bullgarinë”.

Shefi i BE-së e përgëzoi gjithashtu Radevin për fitoren e tij të fundit në zgjedhje, duke thënë se kjo mund të sjellë “stabilitet shumë të nevojshëm për popullin bullgar, por edhe për rajonin”.

Von der Leyen theksoi rëndësinë e Bullgarisë për mbrojtjen evropiane, veçanërisht në krahun lindor.

“Ne do ta mbështesim Bullgarinë me më shumë se 3.2 miliardë euro në kuadër të SAFE (Scaled Agile Framework), të cilin sapo e diskutuam, dhe jemi gati ta nënshkruajmë këtë marrëveshje huaje me Bullgarinë në çdo kohë”, tha ajo.

Radev i përshkroi bisedimet e tij me von der Leyen si të frytshme dhe tha se ato erdhën në “një moment kritik për Evropën” kur blloku kishte nevojë për “vizion të qartë dhe stabilitet”.

Ai tha se Bullgaria tani ka “një qeveri të qëndrueshme, të orientuar drejt reformave dhe energjike”, të përkushtuar për forcimin e sundimit të ligjit dhe çrrënjosjen e korrupsionit pas viteve të paqëndrueshmërisë politike.

Udhëheqësi bullgar ishte në Bruksel për takime me zyrtarë të lartë të BE-së dhe NATO-s, përfshirë Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte më herët gjatë ditës dhe Presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa më vonë të enjten.

