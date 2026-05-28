🌤️
Tiranë 22°C · Kryesisht kthjellët 28 May 2026
S&P 500 7,564 ▲0.58%
DOW 50,647 ▲0.01%
NASDAQ 26,918 ▲0.91%
NAFTA 89.25 ▲0.64%
ARI 4,532 ▲1.12%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
₿ CRYPTO
BTC $73,489 ▼ -2% ETH $2,019 ▼ -1.74% XRP $1.3196 ▼ -0.72% SOL $82.3800 ▼ -1.79%
S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,647 ▲0.01 % NASDAQ 26,918 ▲0.91 % NAFTA 89.25 ▲0.64 % ARI 4,532 ▲1.12 % S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,647 ▲0.01 % NASDAQ 26,918 ▲0.91 % NAFTA 89.25 ▲0.64 % ARI 4,532 ▲1.12 %
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
28 May 2026
Breaking
“Fitorja e Berishës në 2005, aksident politik!”, Gonxhja: Nuk fitoi PD, por humbi PS nga përçarja… Miratohen shpronësimet për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës dhe Bazës Ajrore të Farkës Çfarë modeli të mbrojtjes gjithëpërfshirëse ka Finlanda, të cilin po e merr si shembull Kurti? Ndërron jetë 17-vjeçari i plagosur me armë zjarri në kokë në Tiranë Përfshihet nga zjarri kamioni i transportit të mallrave në Kakavijë
Menu
Europa

Gjermania dhe Holanda, bazë taktike në Baltik për t’i bërë presion Rusisë

· 2 min lexim

Komanda e përbashkët ushtarake gjermano-holandeze do të ngrejë një bazë taktike këtë vit në Baltik, për të komanduar forcat e NATO-s në krahun lindor dhe për të rritur presionin ndaj Rusisë.

Komanda, e njohur me akronimin GNC1, do të ketë në muajt e ardhshëm një rol drejtues në këtë pjesë të Evropës dhe sidomos në Estoni dhe Letoni – ka deklaruar Ministria gjermane e Mbrojtjes.

GNC1 mund të mbështetet deri në 50 mijë trupa në rast nevoje dhe mes detyrave kryesore të saj janë planifikimi dhe zbatimi i stërvitjeve ushtarake, përgatitja për një konflikt të mundshëm dhe udhëheqje të trupave në rast lufte.

Komanda aktualisht e ka bazën kryesore në qytetin gjerman të Mynsterit dhe prej andej dërgon trupa në misionet e NATO-s.

Aktualisht, forcat e Aleancës në rajonin Baltik janë nën urdhrat e një komande ushtarake me seli në qytetin polak Szczecin dhe baza e re synon të rrisë kapacitetet e tyre dhe t’i bëjë ato në gjendje të reagojnë më shpejt.

Komanda GNC1 u krijua në vitin 1995. Gjermania dhe Holanda e udhëheqin atë me rotacion dhe aktualisht timonin e saj e ka Berlini, deri në fillim të 2028-s. Veç dy vendeve në fjalë, 14 shtete anëtare të NATO-s ofrojnë staf në selinë qendrore të saj.

Organizata e Atlantikut të Veriut nisi në janarin e vitit të kaluar programin “Shtegu Baltik”, me qëllim përforcimin e sigurisë dhe mbikëqyrjes së infrastrukturës nënujore, pas një seri aktesh sabotimi të verifikuara në rajon.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë