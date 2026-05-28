Gjermania dhe Holanda, bazë taktike në Baltik për t’i bërë presion Rusisë
Komanda e përbashkët ushtarake gjermano-holandeze do të ngrejë një bazë taktike këtë vit në Baltik, për të komanduar forcat e NATO-s në krahun lindor dhe për të rritur presionin ndaj Rusisë.
Komanda, e njohur me akronimin GNC1, do të ketë në muajt e ardhshëm një rol drejtues në këtë pjesë të Evropës dhe sidomos në Estoni dhe Letoni – ka deklaruar Ministria gjermane e Mbrojtjes.
GNC1 mund të mbështetet deri në 50 mijë trupa në rast nevoje dhe mes detyrave kryesore të saj janë planifikimi dhe zbatimi i stërvitjeve ushtarake, përgatitja për një konflikt të mundshëm dhe udhëheqje të trupave në rast lufte.
Komanda aktualisht e ka bazën kryesore në qytetin gjerman të Mynsterit dhe prej andej dërgon trupa në misionet e NATO-s.
Aktualisht, forcat e Aleancës në rajonin Baltik janë nën urdhrat e një komande ushtarake me seli në qytetin polak Szczecin dhe baza e re synon të rrisë kapacitetet e tyre dhe t’i bëjë ato në gjendje të reagojnë më shpejt.
Komanda GNC1 u krijua në vitin 1995. Gjermania dhe Holanda e udhëheqin atë me rotacion dhe aktualisht timonin e saj e ka Berlini, deri në fillim të 2028-s. Veç dy vendeve në fjalë, 14 shtete anëtare të NATO-s ofrojnë staf në selinë qendrore të saj.
Organizata e Atlantikut të Veriut nisi në janarin e vitit të kaluar programin “Shtegu Baltik”, me qëllim përforcimin e sigurisë dhe mbikëqyrjes së infrastrukturës nënujore, pas një seri aktesh sabotimi të verifikuara në rajon.
