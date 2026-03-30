☁️
Tiranë 15°C · Vranët 30 March 2026
S&P 500 6,369 ▼1.67%
DOW 45,167 ▼1.73%
NASDAQ 20,948 ▼2.15%
NAFTA 101.51 ▲1.88%
ARI 4,557 ▲0.73%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1498 EUR/GBP 0.8678 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0705 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 51.1312 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $67,385 ▲ +1.31% ETH $2,050 ▲ +2.78% XRP $1.3459 ▲ +0.96% SOL $83.7700 ▲ +2.01%
30 Mar 2026
Breaking
Sot deputetët në seancë, PD kërkon interpelancë me ministrin e Brendshëm Qeveria e Kosovës miraton propozimin për dërgimin e FSK-së në Gaza, vendimi i kalon Kuvendit Po planifikonte një sulm në një shkollë, arrestohet 17-vjeçari në Itali! Nën hetim edhe 7 të mitur të tjerë Rusia dëbon diplomatin britanik për spiunazh Ajola Xoxa kërkon ndryshim të masave të sigurisë për të dalë jashtë shtetit
Menu
Ekonomia

Beja- Abbott: Partneritet me Britaninë për modernizimin e kontrollit në kufi

· 3 min lexim

Drejtori i Përgjithshëm i Doganave, Besmir Beja priti në një takim Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri, Nicholas Abbott, ku në fokus ishte forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit dypalësh në fushën doganore dhe atë të sigurisë kufitare.

Gjatë bisedës, Beja vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme që Mbretëria e Bashkuar i ka ofruar Administratës Doganore Shqiptare, duke theksuar se partneriteti me institucionet britanike ka qenë thelbësor në rritjen e kapaciteteve operacionale dhe në modernizimin e procedurave të kontrollit.

Nga ana e tij, Ambasadori Abbott vlerësoi progresin e bërë nga Dogana Shqiptare dhe shprehu gatishmërinë për thellimin e mëtejshëm të këtij bashkëpunimi.

“Shqipëria mbetet një partner i rëndësishëm për Mbretërinë e Bashkuar në adresimin e sfidave të përbashkëta, si lufta kundër kontrabandës, trafiqeve të paligjshme dhe forcimi i kontrollit në kufi”, deklaroi Abbott.

Ai theksoi rëndësinë e vijimit të projekteve të përbashkëta që synojnë rritjen e sigurisë dhe lehtësimin e tregtisë së ligjshme.

Në vijim të takimit, bashkëbiseduesit u ndalën veçanërisht te rezultatet konkrete të bashkëpunimit ndër vite, përfshirë implementimin e sistemeve inteligjente të monitorimit në pikat e kalimit kufitar, si dhe operacionet e përbashkëta në Portin e Durrësit, të cilat kanë kontribuuar ndjeshëm në parandalimin e aktiviteteve të paligjshme dhe rritjen e efektivitetit të kontrolleve.

Palët diskutuan gjithashtu mbi nevojën për intensifikimin e shkëmbimit të informacionit dhe përdorimin e teknologjive të avancuara për analizën e riskut, në funksion të përballimit të sfidave të reja që lidhen me sigurinë dhe tregtinë ndërkombëtare.

Takimi konfirmoi edhe një herë nivelin e lartë të bashkëpunimit mes institucioneve shqiptare dhe atyre britanike, si dhe angazhimin e përbashkët për ta çuar këtë partneritet në një fazë edhe më të avancuar, në shërbim të sigurisë, zhvillimit ekonomik dhe integrimit rajonal.

/m.m/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu