Ben Simmons firmos me Kings pas interesit të Knicks, Warriors dhe Timberwolves
Ben Simmons ka nënshkruar një kontratë njëvjeçare me Sacramento Kings me vlerë 3.5 milion dollarë, duke u rikthyer në NBA pas një sezoni pa ekip (2025–26). Në sezonin 2024–25 ai regjistroi mesatarisht 5.0 pikë, 5.6 asistë dhe 4.7 rebound, luajti për Brooklyn Nets dhe Los Angeles Clippers dhe nuk ishte pjesë e asnjë skuadre gjatë kampionatit të mëpasshëm.
Siç raporton Bleacher Report, disa skuadra shfaqën interes para firmosjes së tij: New York Knicks dhe Golden State Warriors ishin në listë sipas The Athletic, dhe Minnesota Timberwolves sipas raportimeve të tjera. Po ashtu, ai vizitoi Sacramento të hënën, iu nënshtrua një ekzaminimi mjekësor të thelluar dhe stërviti me trajnerin Doug Christie; përmendet gjithashtu se kishte bërë një vizitë të mëparshme në fund të gushtit.
Rikthimi te Kings shihet si mundësi për t’u ringjallur në një ambient me presion të ulët, teksa skuadra ndodhet në fazë rindërtimi dhe nuk pritet të luftojë për titull këtë sezon. Karriera e Simmons kishte premtuar shumë herë më parë kur ai ishte afër triple-dobëshit si lojtar i ri, por dëmtimet ndikuan ndjeshëm në rrjedhën e tij. Në dhjetor ai kishte deklaruar për media se nuk donte të rikthehej në parket derisa të ndihej i sigurt për gjendjen e tij fizike.
Në përmbledhje, marrëveshja njëvjeçare me Sacramento i jep Simmons mundësinë e një fillimi të ri dhe të një minutazhi të përshtatur për t’u rikthyer në ritëm; Sipas Bleacher Report, kontrata zyrtare është për 3.5 milion dollarë.
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