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NBA

GoPro e Jaylen Brown gjendet në fund të oqeanit, notuesit e SHBA-së kërkojnë pronarin

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Notuesit e Kombëtares së SHBA-së, Patrick Sammon dhe Michael Andrew, gjetën një kamerë GoPro në fund të oqeanit pranë Hawaii-t dhe kur e hapën incizimin panë basketbollistin e Philadelphia 76ers, Jaylen Brown, duke u zhytur dhe duke shtyrë një bordë surfi. Ata fillimisht nuk e njohën dhe vendosën ta publikojnë videon për të gjetur pronarin e saj.

Siç raporton Bleacher Report, Sammon tregoi se sapo ndezën kamerën u habitën sepse personi dukej shumë i njohur; ai përmendi se Brown dukej shumë i gjatë dhe se mbi kokën e tij shihej një boom mikrofoni, që tregonte për një ekip filmik. Sammon postoi videon në fund të gushtit me një thirrje për ndjekësit që ta identifikonin personin dhe ofroi t’i kthente materialin dhe një mësim noti falas.

Postimi u bë viral dhe brenda dy minutash Sammon mori reagime që e identifikuan si Jaylen Brown. Ai tha gjithashtu se gjatë tetorit Brown ishte trajnuar nga ish-notuesja olimpike dhe trajnerja e Boston College, Dara Torres. Sipas Bleacher Report, inicativa e notuesve solli reagim të gjerë online ndërsa ata kërkonin të kontaktonin pronarin për t’i kthyer filmimet.

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