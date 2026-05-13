Berisha: Integrimi europian është marrë peng nga qeveria e Ramës
Në mbledhjen e grupit parlamentar, kryedemokrati Sali Berisha u përqendrua te çështja e integrimit dhe akuzat ndaj qeverisë që sipas tij po fsheh realitetin dhe mungesën e progresit në këtë proces. Sipas Berishës, qeveria aktuale dhe kryeministri Rama nuk ka asnjë interes për të përafruar vendin me Bashkimin Europian.
“Por ky proces, siç faktohet çdo ditë e më shumë, është marrë peng nga një organizatë kriminale që drejton Shqipërinë, me kreun e saj të Meduzës, Edi Ramën. Shqiptarët duhet ta dinë se këta nuk kanë absolutisht asnjë interes për të ardhmen e tyre, përveçse për të ardhmen e vet dhe parajsën e tyre dhe të fëmijëve të tyre me paratë e qytetarëve shqiptarë”, tha Berisha.
Gjatë mbledhjes, Berisha u ndal edhe tek çështja e protestës së 8 majit dhe disa akuzave që qarkulluan se PD kishte rekrutuar shtetas të huaj për t’u konfrontuar me policinë, duke i konsideruar ato si lajme të fabrikuara dhe pa asnjë gjë të vërtetë.
