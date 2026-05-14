Politika

Berisha në Kuvend për raportin e integrimit: Pse nuk e lexoni, nuk i dilni dot për zot

· 1 min lexim

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka kërkuar në Kuvend që raporti për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian të lexohen në seancë plenare.

Gjatë fjalës së tij, Berisha akuzoi mazhorancën se po paraqet një raport, sipas tij, të pasaktë dhe të mbushur me “mashtrime”, duke pretenduar se qeveria po përpiqet të fshehë të vërtetën nga qytetarët.

“Keni paraqitur raportin mbi integrimin në BE, i cili është mashtrim dhe vetëm mashtrim. Ky është një akt i rëndë në një moment shumë të rëndësishëm për shqiptarët. Ju paraqisni një raport që nuk guxoni ta lexoni dhe vendosni që raporti të mos lexohet që qytetarët të mos njihen me mashtrimet tuaja,” u shpreh Berisha në Kuvend.

Ai kërkoi gjithashtu tërheqjen e menjëhershme të raportit, duke e cilësuar atë “të mbushur me burokraci dhe trillime”, ndërsa shtoi se sipas tij, ai nuk pasqyron realisht performancën e qeverisë në procesin e integrimit europian.

