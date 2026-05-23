Politika

Berisha përballë vetes, si votuan demokratët në “referendumin” e PD-së

Berisha përballë vetes, si votuan demokratët

Pas mbylljes së procesit të votimit me një orë vonesë, për shkak të shtyrjes së paralajmëruar, ka nisur menjëherë numërimi i votave në degët e PD, ku sot kanë votuar për kreun e demokratëve, i vetmi në listë Sali Berisha.

Procesi i numërimi është mbyllur në: 

Dega Sarandë

Votues në listë 870

Votuan 229 (26 %)

Pro 181

Abstenim 3

Kundër 40

Të pavlefshme 5

Dega Gjirokastër 

Votues në listë 1890

Votuan 291 (15 %)

Pro 270

Abstenim 5

Kundër 11

Të pavlefshme 5

Dega Këlcyrë  

Votues në listë 450

Votuan 232 (51 %)

Pro 205

Abstenim 10

Kundër 16

Të pavlefshme 1

Dega Libohovë  

Votues në listë 450

Votuan 188 (42%)

Pro 160

Abstenim 12

Kundër 8

Dega Gramsh  

Votues në listë 784

Votuan 248 (32%)

Pro 215

Abstenim 3

Kundër 22

Dega Dibër  

Votues në listë 1170

Votuan 679 (58%)

Pro 649

Abstenim 9

Kundër 18

Të pavlefshme 6

Dega Kukës  

Votues në listë 1741

Votuan 1014 (58%)

Pro 964

Abstenim 24

Kundër 17

Dega Bulqizë  

Votues në listë 1370

Votuan 522 (38%)

Pro 498

Abstenim 10

Kundër 13

Të pavlefshme 1

Dega Shijak

Votues në listë 800

Votuan 320 (40%)

Pro 303

Abstenim 1

Kundër 16

Dega Mat

Votues në listë 1400

Votuan 537 (38%)

Pro 509

Abstenim 2

Kundër 17

Dega Elbasan

Votues në listë 1515

Votuan 1181 (40%)

Pro 1120

Abstenim 12

Kundër 33

Të pavlefshme 16

Procesi është mbyllur në orën 19:00, pasi më parë u njoftua se në disa degë ku kishte ende votues demokratë, do të shtyhej me një orë.

Deputeti Ivi Kaso njoftoi se procesi u shty edhe për një orë në degët e mëdha, ku ende nuk kishin shkuar të votojnë të gjithë anëtarët.

Ndërkohë Albana Vokshi deklaroi publikisht se deri në orën 18:00 kanë marrë pjesë mbi 28 mijë demokratë.

