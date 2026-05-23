Berisha përballë vetes, si votuan demokratët në “referendumin” e PD-së
Pas mbylljes së procesit të votimit me një orë vonesë, për shkak të shtyrjes së paralajmëruar, ka nisur menjëherë numërimi i votave në degët e PD, ku sot kanë votuar për kreun e demokratëve, i vetmi në listë Sali Berisha.
Procesi i numërimi është mbyllur në:
Dega Sarandë
Votues në listë 870
Votuan 229 (26 %)
Pro 181
Abstenim 3
Kundër 40
Të pavlefshme 5
Dega Gjirokastër
Votues në listë 1890
Votuan 291 (15 %)
Pro 270
Abstenim 5
Kundër 11
Të pavlefshme 5
Dega Këlcyrë
Votues në listë 450
Votuan 232 (51 %)
Pro 205
Abstenim 10
Kundër 16
Të pavlefshme 1
Dega Libohovë
Votues në listë 450
Votuan 188 (42%)
Pro 160
Abstenim 12
Kundër 8
Dega Gramsh
Votues në listë 784
Votuan 248 (32%)
Pro 215
Abstenim 3
Kundër 22
Dega Dibër
Votues në listë 1170
Votuan 679 (58%)
Pro 649
Abstenim 9
Kundër 18
Të pavlefshme 6
Dega Kukës
Votues në listë 1741
Votuan 1014 (58%)
Pro 964
Abstenim 24
Kundër 17
Dega Bulqizë
Votues në listë 1370
Votuan 522 (38%)
Pro 498
Abstenim 10
Kundër 13
Të pavlefshme 1
Dega Shijak
Votues në listë 800
Votuan 320 (40%)
Pro 303
Abstenim 1
Kundër 16
Dega Mat
Votues në listë 1400
Votuan 537 (38%)
Pro 509
Abstenim 2
Kundër 17
Dega Elbasan
Votues në listë 1515
Votuan 1181 (40%)
Pro 1120
Abstenim 12
Kundër 33
Të pavlefshme 16
Procesi është mbyllur në orën 19:00, pasi më parë u njoftua se në disa degë ku kishte ende votues demokratë, do të shtyhej me një orë.
Deputeti Ivi Kaso njoftoi se procesi u shty edhe për një orë në degët e mëdha, ku ende nuk kishin shkuar të votojnë të gjithë anëtarët.
Ndërkohë Albana Vokshi deklaroi publikisht se deri në orën 18:00 kanë marrë pjesë mbi 28 mijë demokratë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.