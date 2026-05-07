Berisha: Raporti i PE denoncon vjedhjen e zgjedhjeve dhe dobësimin e Kuvendit
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi më 7 maj se raporti i Parlamentit Europian tregon se zgjedhjet në Shqipëri janë vjedhur dhe se nuk ekzistojnë kushte për votime të lira për aq kohë sa në qeveri mbetet Edi Rama.
Sipas TV Klan, Berisha tha se raporti përshkruan një situatë ku procesi elektoral është zhvilluar në kushte të asaj që ai e quajti “parti-shtet”, me një ndarje të thellë mes institucioneve shtetërore dhe strukturave të partisë. Ai nënvizoi se raporti e konsideron farsë procesin elektoral dhe përcjell rekomandimin që parlamenti të jetë forumi kryesor në procesin e integrimit në Bashkimin Europian, ndërsa akuzoi Ramën se përpiqet ta dobësojë rolin e Kuvendit duke mos marrë pjesë dhe treguar, sipas tij, mungesë respekti.
Berisha komentoi gjithashtu çmimet e karburanteve, duke theksuar se taksat mbi naftën në Shqipëri janë të larta dhe, sipas tij, arrijnë deri në 55 përqind të çmimit. Ai deklaroi se një qytetar shqiptar, në kushte mesatare, paguan shumë herë më tepër për një litër naftë se sa një qytetar gjerman—një krahasim që e paraqiti si pasojë të politikave fiskale të qeverisë.
Në përmbyllje, Berisha ftoi qytetarët të dalin në protestën e opozitës kundër asaj që e quajti korrupsion të madh qeveritar dhe për të mbrojtur funksionimin e institucioneve. Deklarimet e tij dhe thirrja për mobilizim u përcollën nga TV Klan.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.